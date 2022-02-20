شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نستقبل 60 مليون جرعة من لقاح سينوفارم خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خطة الحكومة الصينية خلال الفترة القادمة، ترتكز على إرسال 60 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، لمصر، وذلك دعماً من الحكومة الصينية للدولة المصرية لتطعيم المواطنين ورفع المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا ومتحوراته.

وأشار إلي قوة العلاقات بين مصر والصين والتي تتجلى في التعاون الاستراتيجي لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أهمية استمرار توسيع آفاق التعاون بين الجانبين في مجال إنتاج اللقاحات، ونقل تكنولوجيا التصنيع.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبل السفير الصيني لدى مصر "لياو ليتشيانج"، يوم السبت الماضى، في مقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في القطاع الصحي.