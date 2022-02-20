شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 75% من سكان بورسعيد سجلوا فى منظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمقر الوزارة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات.

وخلال اللقاء استعرض اللواء محمود شعراوى مع محافظ بورسعيد عدداً من المشروعات الجارية على أرض المحافظة خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية وبرامج التنمية المحلية للعام المالى 2021 / 2022 لسرعة الانتهاء منها لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم.

وتابع شعراوى آخر مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وتوسعة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة ورفع كفاءة الشوارع والتوسعات الجديدة للأرصفة، وتجميل وإنارة بعض الميادين بما يساهم في تسهيل حركة سير المواطنين من سكان المحافظة والمترددين عليها من المحافظات المجاورة، وخدمة عملية الاستثمار والتنمية الجارية عَلِي أرض بورسعيد وكذا إبراز المظهر الجمالى اللائق للمحافظة .

كما شهد الاجتماع استعراض بعض المشروعات الخاصة بالقطاع السياحى في إطار خطة المحافظة لوضعها على خريطة السياحة المصرية والعالمية والاستغلال الأمثل لمقومات المحافظة السياحية وإعادة الوجه التاريخى والحضارى لبورسعيد .

وأكد شعراوى أهمية استمرار المتابعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتلك المشروعات لسرعة دخولها الخدمة والانتهاء منها وتذليل أي معوقات تواجه التنفيذ، حيث أشار اللواء عادل الغضبان إلى جولاته اليومية بصورة دورية لمتابعة تلك المشروعات للارتقاء بمستوى الخدمات لمواطنى المحافظة ،كما تطرق الاجتماع أيضاً بعض مشروعات التطوير المرتبطة بالقطاع السياحى في إطار خطة المحافظة لوضعها على خريطة السياحة المصرية والعالمية والاستغلال الأمثل لمقومات المحافظة السياحية وإعادة الوجه التاريخى والحضارى لبورسعيد .

وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ بورسعيد سير العمل في منظومة التأمين الصحى الشامل على أرض المحافظة وتوفير أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين ، حيث أشار " الغضبان " إلى أن المنظومة حققت رضا المواطنين بالمحافظة وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة حوالى 680 ألف مواطن حوالى 75 % من سكان بورسعيد وذلك منذ إطلاق رئيس الجمهورية لمنظومة التأمين الصحى في بورسعيد خلال شهر يوليو 2019 .

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن القيادة السياسية تسعى لتقديم وتوفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين بجودة عالية والحصول على رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة إليهم .

وشهد اللقاء كذلك مناقشة آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة والتعاون الجاري مع إحدى شركات الاستثمار وإدارة المشروعات فيما يخص تنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات البلدية وفقاً للعقود الموقعة بين المحافظة والشركة ، كما عرض وزير التنمية المحلية نتائج المناقشات الجارية بين الوزارة والشركة حول العروض الفنية الخاصة بتقديم خدمات الجمع السكنى ونظافة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية لاستكمال المنظومة بصورة متكاملة على أرض المحافظة والحصول على رضا المواطنين عن تلك الخدمة .

وحرص اللواء محمود شعراوى على متابعة جهود المحافظة فيما يخص تحصيل مستحقات الدولة وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وإزالة الاشغالات والمخالفات التي تشوه المظهر الحضارى لبورسعيد وتوفير سبل الراحة للمواطنين .

كما استعرض وزير التنمية المحلية مع اللواء عادل الغضبان الجهود التي تقوم بها المحافظة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وعرض الفرص الاستثمارية بشرق وغرب وجنوب بورسعيد على المستثمرين المحليين والأجانب وإنشاء المشروعات الصناعية واللوجيستية العملاقة لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء بورسعيد .

وفى ختام اللقاء تابع اللواء محمود شعراوى مع محافظ بورسعيد جهود تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضى الدولة ، حيث شدد " شعراوي" على سرعة الانتهاء من إزالة جميع حالات التعديات التي تم رصدها وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة في ظل اهتمام القيادة السياسية لهذا الملف والمتابعة المستمرة من رئيس الوزراء، كما حرص الوزير على متابعة جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وذلك في إطار قرارات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس الوزراء .