شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن عن 39 وظيفة قيادة خالية بديوان عام الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف وزير القوى العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات، إذ يزور حاليا محافظة بورسعيد، وأعلن خلال الزيارة حاجة الوزارة ، لشغل 9 وظائف قيادية من الدرجة العليا، و30 بدرجة مدير عام بالديوان العام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا من ذوى الكفاءات والخبرة المتميزة والمؤهلة علميا، على أن تقدم الطلبات والمستندات اعتباراً من الثلاثاء المقبل ولمدة شهر، ولن تقبل الطلبات التى ترد البريد أو بعد الميعاد المحدد.

وكشف الوزير عن الـ 9 وظائف المطلوب بالمستوى العالى (الدرجة العليا) وهى : رؤساء للإدارة المركزية: لنظم المعلومات والتحول الرقمى ، ولمعلومات سوق العمل والتشغيل، وللتدريب المهنى، وللشئون المالية والإدارية، ولشئون مكتب الوزير، وللموارد البشرية، وللسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وللإدارة الإستراتيجية، ولشئون العمال غير المنتظمة.

وقال الوزير، إن الـ 30 وظيفة المطلوب شغلها للمستوى الوظيفى لدرجة مدير عام تتمثل فى الإدارات العامة: لتخطيط ومتابعة التدريب المهنى، ولمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية، ولشئون شركات إلحاق العمالة، ولتأمين بيئة العمل، وللصحة المهنية، وللشئون الإقليمية والدولية، ولفض منازعات العمل الجماعية، ولشئون المنظمات النقابية، ولإدارة وتنمية المواهب، ولتراخيص وتنظيم عمل الأجانب، وللعلاقات العامة والمراسم، ولخدمة المواطنين ، وللتشغيل، وللبنية الأساسية وتأمين المعلومات، ولرعاية العمالة غير المنتظمة، وللتفتيش التوجيهى للسلامة، والمتابعة والتقييم، والمتابعة شئون المديريات، ولعمليات الموارد البشرية، وللمكتب الفنى، و المنظمات والاتفاقيات الدولية، والتخطيط الاستراتيجى والسياسات، والسكرتارية التنفيذية، والمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى، للاتصال السياسى والشؤون البرلمانية، والأزمات والكوارث والحد من المخاطر، التراخيص واعتماد المراكز الخاصة، ولبيانات العمالة والمنشآت، والحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، والاستحقاقات والمزايا.

وأوضح سعفان، أنه يشترط فيمن يتقدم لشغل وظائف الإدارة العليا، أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف، وأن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة، وأن يكون حاصلا على الدورات التدريبية المتطلبة لشغل الوظائف المعلن عنها، وأن يقدم مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين ، ويراعى فى المقترح التطويرى أن يتضمن أهداف محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق مشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

وقال سعفان: إنه بالنسبة للمستوى الوظيفى العالى، يشترط أن يتوافر فى شاغل الوظيفة بالإضافة إلى ما تحدده قوانين التوظف ( قضاء مدة بينية قدرها عام ) على الأقل فى وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة بالنسبة للعاملين بالحكومة أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل للعاملين (خارج الجهاز الإدارى ) تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة ، ومؤهل دراسى عالى مناسب يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل، واجتياز التدريب اللازم الذى يحدده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى ضوء القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، فضلا عن قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات الإدارية الفعالة ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها ومعرفة تامة بالقوانين واللوائح والنظم والتعليمات المتصلة بالعمل ، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

أما المستوى الوظيفى مدير عام، فيجب أن يتوافر فى شاغل الوظيفة بالإضافة إلى ما تحدده قوانين التوظف ( قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى المستوى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل للعاملين (خارج الجهاز الإدارى ) تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة ، ومؤهل عالى مناسب يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل، واجتياز التدريب اللازم الذى يحدده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى ضوء القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ، وقدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات الإدارية الفعالة، والقدرة على التعامل مع الحاسب الألى وما يتصل به من مهارات أساسية، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن المستندات المطلوبة تتمثل فى نموذج طلب شغل الوظيفة ويمكن الحصول عليه من الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة العامة للعمليات الموارد البشرية، وشهادة خبرة أو بيان حالة معتمد ومختوم من جهة العمل الحالية ( أصل + 6 صورة ) بيان معتمد ومختوم عن أبرز الإنجازات مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت من ( أصل + 6 صورة )، مقترحات تطوير الوحدة المتقدم لشغل وظيفتها ( أصل +6 صورة )، وأن يكون مستوفيا لباقى اشتراطات شغل الوظيفة والتى يمكن الإطلاع عليها من خلال بطاقة الوصف المعلن عنها بمقر الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة، وصور الشهادات الدراسية بعد الجامعية الحاصل عليها إن وجدت، وصور من الدورات والشهادات الحاصل عليها فى اللغات الأجنبية والحاسب الالى إن وجدت ، و 7 صور فوتوغرافية 4 ×6 .

وسيتم تقييم المتقدمين على أساس مجموعة من المعايير والقدرات، وذلك مع باقى اشتراطات شغل الوظيفة (القدرات العلمية - التاريخ الوظيفى - المقترح التطويرى - السمات الشخصية - البرامج التدريبية) طبقا للمادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016.

وأكد الوزير، أنه يمكن الاطلاع على بطاقة وصف الوظيفة وشروط شغلها والمستندات الواجب تقديمها بلوحة إعلانات الوزارة بالعنوان عاليه، وتسلم الطلبات والمستندات مستوفاه باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة بإدارة عمليات الموارد البشرية بالدور العاشر الكائن 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا فى موعد غايته شهر اعتبارا من 22 فبراير الجارى حتى 24 مارس المقبل ولن تقبل الطلبات التى ترد قبل النشر أو بالبريد أو بعد الميعاد المحدد.