شكرا لقرائتكم خبر عن "بعد مصرع 4 عمال بمدينة نصر".. 10 أسباب تتسبب فى نزيف الأسفلت يجب تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتكرر حوادث الطرق لعدة أسباب يجب على السائقين الانتباه اليها لمنع نزيف الدماء على الأسفلت بعد وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل ومقطورة بمدينة نصر، والذى أسفر عن مصرع 4 عمال، ومن تلك الأسباب :

- التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- عدم التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل

- التخطى الخاطئ للسيارات أثناء السير بالطريق.

- عدم توقع التغييرات المفاجئة فى السير وعدم التركيز بشكل جيد وفقدان سرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

-عدم الصيانة الدورية للسيارات

- تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

-عدم الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور.

- الانشغال بغير الطريق وفقدان التركيز أثناء القيادة.

- عدم الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران أو النزول من منازل الكبارى.

- عدم التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

كان 4 أشخاص لقو مصرعهم فى حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ربع نقل كانت محملة بعمال بطريق النصر فى مدينة نصر، وجارى نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة، ودفعت إدارة المرور بالأوناش وتم رفع حطام الحادث، كما تم ضبط سائق المقطورة المتسبب فى الحادث.