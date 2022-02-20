شكرا لقرائتكم خبر عن آداب القاهرة تعلن نتيجة امتحانات الترم الأول اليوم بنسبة نجاح تقترب من 85% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة لنتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية على مستوى مختلف الأقسام، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تعلن النتيجة اليوم الأحد وإتاحتها للطلاب.

وأضاف الدكتور شريف شاهين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إعلان النتائج سيكون إلكترونيا على موقع الكلية وإتاحتها للطلاب للحصول على النتيجة بموجب تسجيل رقم الجلوس، مشيرا إلى أن نسبة النجاح تقع بين 75% إلى 85% .

وأكد عميد كلية الآداب، أن النتائج خضعت لأعمال مراجعة ورصد دقيقة لأكثر من مرة وذلك لإعلان النتائج أمام الطلاب بشكل سليم، لافتا إلى أنه سيتم إعلان الجدول الزمنى لتقديم الالتماسات على النتيجة أيضا للطلاب.