شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة فى بداية جولته بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، اليوم الأحد، محمد سعفان وزير القوى العاملة، بديوان المحافظة، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدي الإعاقة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتدريبهم علي المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، فضلا عن حضور فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا "لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

كما تشمل الزيارة تسليم 3306 وثائق تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية ، وذلك بعد رفع قيمتها إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه ، وتسليم 50 عقداً لذوى القدرات الخاصة من أبناء المحافظة ، وكذلك ماكينات خياطة لأوائل خريجي التدريب المهني بمراكز ووحدات التدريب بالمحافظة .

وتتضمن الزيارة أيضاً، افتتاح معرض منتجات المتدربات من خريجي التدريب المهني في مهنة التفصيل والحياكة ، مع تسليم خريجي التدريب شهادات إتمام التدريب المعتمدة من المديرية والتى تؤهلهم للعمل في قطاعات العمل المختلفة داخل نطاق المحافظة أو خارجها .