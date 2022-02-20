شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تشارك هيئة تعليم الكبار فى تنسيق اختبارات محو الأمية للأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت جامعة حلوان للمرة الخامسة على التوالى في التنسيق للاختبارات الفورية لمحو الأمية للمواطنين الأكثر احتياجاً، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وبالتنسيق بين الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، وبين نورهان سيد مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة القاهرة و جنات محمود الشيخ مدير إدارة الهيئة العامة لتعليم الكبار بمدينة 15 مايو، و جمعة نصار مدير إدارة الهيئة العامة لتعليم الكبار بالموسكي والأزبكية .

أكد الدكتور ممدوح مهدي أن جهود الجامعة تتواصل في المشروع القومي لمحو الأمية للمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية في مصرنا الحبيبة، وخاصة لما لهذا المجال من أهمية كبيرة للوطن والمواطنين .

ومن خلال هذا التعاون والتنسيق تم انعقاد امتحان فوري لمحو الأمية للمواطنين بمركز شباب مدينة 15 مايو، وبمدرسة ثمرة التوفيق الإبتدائية بحي الفجالة برمسيس لتحديد مستوى المواطنين الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية من قبل الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك بمشاركة مجموعة متميزة من طلاب وطالبات جامعة حلوان .