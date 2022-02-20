شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: سد العجز فى معلمى المواد الأساسية لتحقيق الاستقرار بالترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية أنه تم اتخاذ إجراءات لسد العجز فى المواد الدراسية الأساسية، خلال إجازة نصف العام التى انتهت الخميس الماضى، موضحة أنه تم تشغيل معلمين بالحصة لسد العجز وفق الموارد المالية المتوفرة، وبما يتوافق ما احتياجات المدارس فى المواد الدراسية الأساسية، إضافة إلى إتاحة التطوع لمن يرغب من المعلمين.

وانطلق صباح أمس السبت، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجارى وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.

ونبهت الوزارة على تفعيل المجموعات المدرسية وتوزيع الأنصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة لذلك وقيام مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعطال الاجهزة الموجودة في المعامل ومتابعة دائرة الصرف لاستلام الأصناف التي ترد بها والاهتمام بالسجلات الإدارية وإطلاع المدير عليها ومراجعة الشيتات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام بالفصل الدراسي الثاني وتواجد الزائرة الصحية بالمدرسة وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتوقيع المتابعين في دفتر الأمن في الساعة الفعلية لدخولهم المدرسة لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي والتزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية في الحضور والانصراف