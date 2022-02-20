شكرا لقرائتكم خبر عن "تعميق الوعى السياسى والدينى".. معهد إعداد القادة يوضح دور المراكز التابعة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة تقريرا حول أنشطة وفعاليات مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس الذي يقع تحت مظلة المعهد انطلاقًا من دور المعهد التنويري وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بين المعهد وجامعة قناة السويس لإنشاء مركز لإعداد القادة بالجامعة، برئاسة الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد حسن شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم مدير مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس، حيث أقام المركز العديد من المعسكرات التي بلغت عددها "20 فوجا" تحت عنوان إعداد قادة المستقبل، وقد شارك في الأفواج ما يقرب من 2000 طالب وطالبة، حيث يعمل مركز إعداد القادة علي إدخال قيم الإخاء والتسامح وتعزيز روح التعاون وكذلك تعميق الانتماء والبعد عن التطرف وتصحيح المعلومات المغلوطة والشائعات، من خلال مجموعة من الندوات التى تعقد فى مختلف الفعاليات التي تقام سواء لطلبة الجامعة او الجامعات الاخرى المحيطة او على المستوى القمى.

وأشار التقرير، إلى أن معسكر إعداد قادة المستقبل الذي أقيم تحت رعاية وإشراف معهد إعداد القادة بجامعة قناة السويس يهدف إلى تنمية روح الانتماء والولاء للطلاب المشاركين، تثقيف الطلاب وتنمية معارفهم، الكشف عن مواهب الطلاب في كافة الأنشطة والمجالات، إلى جانب دمج الطلاب من كافة الكليات لتبادل الخبرات بينهم، بالإضافة إلى تعميق الوعي السياسي والثقافي والديني وبناء الشخصية القيادية.

كما أوضح التقرير أنشطة مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس التابع لمعهد إعداد القادة وتتمثل في:

أولا: معسكرات إعداد القادة، حيث نظم المركز تحت مظلة المعهد 20 فوجا تدريبيا، حيث تضمنت الأفواج العديد من الندوات الثقافية والدينية والأنشطة الاجتماعية كالشطرنج والقائد المثالي والأنشطة العلمية كدوري المعلومات والأنشطة الرياضية كالفقرات الرياضية والجوالة وكذلك الأنشطة الفنية متمثلة في الورش الفنية واكتشاف المواهب.

وعلى مستوى المنح والورش التدريبية، نظم مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس تحت إشراف معهد إعداد القادة العديد من المنح والورش التدريبية منها دورة الممارسات الإدارية والقيادية لجهاز رعاية الشباب، منحة المهارات الأساسية للقيادات الطلابية، دورة التسويق الشخصي والهوية الرقمية، بجانب دورة الممارسات الإدارية والقيادية والفنية لمديري رعاية الشباب بالكليات، منحة صناع النجاح، إلي جانب منحة مؤسسة أجيال مصر، وأيضا ملتقى اتحاد جامعة قناة السويس، وكذلك ورشة عمل أمناء اللجان وقادة العشائر ، ندوة عن مخاطر الإدمان والحد منه، ودورة تأهيل الشباب لسوق العمل التنافسي، بالإضافة إلي ورشة عمل المراسم والبروتوكولات .

وتابع بيان صادر عن معهد إعداد القادة ، الأنشطة القمية التابعة لمركز إعداد القادة تحت مظلة معهد إعداد القادة حيث قدم معهد إعداد القادة الدعم والرعاية المتكاملة من خلال مشاركة الطلاب المتميزين بالعديد من الوفود في التنظيمات والأنشطة القمية والرئاسية وذلك تحت إشراف مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس في الأنشطة الطلابية وتتمثل هذه المشاركات في افتتاح المشروعات القومية بحضور فخامة الرئيس، وكذلك المشاركة في الفوج الطلابي الأول للطلاب المتميزين، وأيضا المشاركة في مؤتمر البيئة التعليمية الجامعية في عصر الجيل الرابع بحضور وزير التعليم العالي، بجانب المشاركة في إعداد القادة لمديري الإدارات ومديري العموم بالجامعات المصرية تحت مسمى (برنامج إعداد القادة التخصصي) الذي نظمه معهد إعداد القادة بمدينة الإسكندرية، هذا بالإضافة إلي مشاركة طلاب المركز في تنظيم المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، وأيضا المشاركة في ملتقي الفتاة الجامعية تحت شعار قادة وقيادة الذى نظمه معهد إعداد القادة بمدينة الأقصر.