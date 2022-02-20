شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 23 مسجدا فى المحافظات يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف ، عن افتتاح 23 مسجدًا يوم الجمعة المقبل، منها 20 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 605 مساجد ، منها 515 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 90 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن المساجد المقرر افتتاحها هى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

1. الصالحين - السباعية

مديرية أوقاف الأقصر

2. الشهيدين – الشغب - اسنا

مديرية أوقاف الفيوم

3. الشيخ سالم - سنورس

4. الرحمة – عزبة حميدة دهمان - الشواشنة

5. التقوى – عزبة فرازه الفهمية - اصلان – طامية ثان

6. الرحمة – دسيا – مركز الفيوم جنوب

7. عزبة نصار البحرية – مركز الفيوم شمال

8. التوحيد – عزبة الشرايع - طامية

9. الرحمن – مساكن دمو القديمة – مركز الفيوم شمال

مديرية أوقاف الإسكندرية

10. مسك الختام – خورشيد السريع – محرم بيك

11. المصطفى المنياوى – النهضة – عامرية 1

مديرية أوقاف البحيرة

12. سالم زقيم – مركز الدلنجات أول

13. العنانى – قرية العنانى – مركز أبو المطامير

مديرية أوقاف الجيزة

14. على البقلى - اطفيح

مديرية أوقاف القاهرة

15. على بن أبى طالب – عزبة كامل صدقى القبلية – منشية جمال عبد الناصر – حدائق حلوان

مديرية أوقاف بنى سويف

16. الرحمن – عزبة توفيق حسين – ناصر

17. أم الخمسين – عزبة أم الخمسين – ببا

18. البدهلى – كفر أبو شهبة - اهناسيا

19. الرحمن – عزبة ربه طحا بوش - ناصر

مديرية أوقاف أسيوط

20. الحدايبة – بنى سميع – أبو تيج

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف دمياط

1. السلام – حى السلام – كفر سعد

مديرية أوقاف الإسكندرية

2. أولاد الشيخ القديم – شارع محرم بك – إدارة وسط

مديرية أوقاف أسيوط

3. العطان – قرية العدر