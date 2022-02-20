شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 23 مسجدا فى المحافظات يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف ، عن افتتاح 23 مسجدًا يوم الجمعة المقبل، منها 20 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 605 مساجد ، منها 515 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 90 مسجدًا صيانة وترميمًا.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن المساجد المقرر افتتاحها هى:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسوان
1. الصالحين - السباعية
مديرية أوقاف الأقصر
2. الشهيدين – الشغب - اسنا
مديرية أوقاف الفيوم
3. الشيخ سالم - سنورس
4. الرحمة – عزبة حميدة دهمان - الشواشنة
5. التقوى – عزبة فرازه الفهمية - اصلان – طامية ثان
6. الرحمة – دسيا – مركز الفيوم جنوب
7. عزبة نصار البحرية – مركز الفيوم شمال
8. التوحيد – عزبة الشرايع - طامية
9. الرحمن – مساكن دمو القديمة – مركز الفيوم شمال
مديرية أوقاف الإسكندرية
10. مسك الختام – خورشيد السريع – محرم بيك
11. المصطفى المنياوى – النهضة – عامرية 1
مديرية أوقاف البحيرة
12. سالم زقيم – مركز الدلنجات أول
13. العنانى – قرية العنانى – مركز أبو المطامير
مديرية أوقاف الجيزة
14. على البقلى - اطفيح
مديرية أوقاف القاهرة
15. على بن أبى طالب – عزبة كامل صدقى القبلية – منشية جمال عبد الناصر – حدائق حلوان
مديرية أوقاف بنى سويف
16. الرحمن – عزبة توفيق حسين – ناصر
17. أم الخمسين – عزبة أم الخمسين – ببا
18. البدهلى – كفر أبو شهبة - اهناسيا
19. الرحمن – عزبة ربه طحا بوش - ناصر
مديرية أوقاف أسيوط
20. الحدايبة – بنى سميع – أبو تيج
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف دمياط
1. السلام – حى السلام – كفر سعد
مديرية أوقاف الإسكندرية
2. أولاد الشيخ القديم – شارع محرم بك – إدارة وسط
مديرية أوقاف أسيوط
3. العطان – قرية العدر