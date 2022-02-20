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الأوقاف تعلن افتتاح 23 مسجدا فى المحافظات يوم الجمعة المقبل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف ، عن افتتاح 23 مسجدًا يوم الجمعة المقبل، منها 20 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 605 مساجد ، منها 515 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 90 مسجدًا صيانة وترميمًا.

 

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن المساجد المقرر افتتاحها هى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

 

1. الصالحين - السباعية

 

مديرية أوقاف الأقصر

 

2. الشهيدين – الشغب - اسنا

 

مديرية أوقاف الفيوم

 

3. الشيخ سالم - سنورس

4. الرحمة – عزبة حميدة دهمان - الشواشنة

5. التقوى – عزبة فرازه الفهمية - اصلان – طامية ثان 

6. الرحمة – دسيا – مركز الفيوم جنوب

7. عزبة نصار البحرية – مركز الفيوم شمال 

8. التوحيد – عزبة الشرايع - طامية

9. الرحمن – مساكن دمو القديمة – مركز الفيوم شمال

 

مديرية أوقاف الإسكندرية

 

10. مسك الختام – خورشيد السريع – محرم بيك

11. المصطفى المنياوى – النهضة – عامرية 1

 

مديرية أوقاف البحيرة

 

12. سالم زقيم – مركز الدلنجات أول

 

13. العنانى – قرية العنانى – مركز أبو المطامير

 

مديرية أوقاف الجيزة

 

14. على البقلى - اطفيح

 

مديرية أوقاف القاهرة

 

15. على بن أبى طالب – عزبة كامل صدقى القبلية – منشية جمال عبد الناصر – حدائق حلوان

 

مديرية أوقاف بنى سويف

 

16. الرحمن – عزبة توفيق حسين – ناصر

17. أم الخمسين – عزبة أم الخمسين – ببا

18. البدهلى – كفر أبو شهبة - اهناسيا

19. الرحمن – عزبة ربه طحا بوش - ناصر

 

مديرية أوقاف أسيوط

 

20. الحدايبة – بنى سميع – أبو تيج

 

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف دمياط

 

1. السلام – حى السلام – كفر سعد

 

مديرية أوقاف الإسكندرية

 

2. أولاد الشيخ القديم – شارع محرم بك – إدارة وسط

 

مديرية أوقاف أسيوط

3. العطان – قرية العدر

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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