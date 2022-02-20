مراكز سموم ومشكلات البريد.. أبرز 35 اقتراحًا برغبة يناقشها "النواب" الأسبوع الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن 35 اقتراحًا برغبة مقدمة من عدد من النواب بشأن مشكلات في دوائرهم.

وشملت هذه الاقتراحات: اقتراحاً برغبة مقدم من النواب محمد طلبة، بشأن إنشاء قسم للحروق والسموم بمجمع الإسماعيلية الطبي- محافظة الإسماعيلية، ومجاهد نصار، بشأن إقامة مستشفى أو وحدة صحية بالأرض الكائنة أمام مركز شباب بيجام المملوكة لوزارة الأوقاف- محافظة القليوبية، وأميرة العادلي، بشأن إنشاء مستشفى مركزي بمدينة العبور- محافظة القليوبية.

وتضمنت الاقتراحات المقدمة أيضًا من النائبَين عاطف ناصر، وعبد الله أحمد عبد الله، بشأن إنشاء مركز شباب بقليوب المحطة- مركز قليوب- محافظة القليوبية، ومحمد حمدي دسوقي، بشأن تطوير وتأهيل ملعب النجيلة الخاص بمركز شباب قرية الزاوية- مركز أسيوط- محافظة أسيوط، وأحمد حتة، بشأن إقامة ملعب بقرية شمس الدين بمركز بني مزار محافظة المنيا.

وتضمنت الاقتراحات ما تم تقديمه من النواب أسامة محمد عبدالعاطي، بشأن إنشاء مركز شباب وملعب خماسي منجل داخل قرية توب طريف- مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية، وزكريا حسان، بشأن إنشاء وحدة بيطرية لخدمة قرية الحواويش والقرى المجاورة بمركز أخميم- محافظة سوهاج، وعبدالمنعم عبدالعليم، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد قرية قصر رشوان مركز طامية محافظة الفيوم، وبشأن إنشاء مكتب بريد بقرية الأخصاص التابعة لمركز سنورس محافظة الفيوم.

وشملت الاقتراحات أيضًا ما قدمه النواب محمد إسماعيل، بشأن إنشاء مكتب بريد بمناطق كوبري الناموس قبلي طريق المحمودية حانوتي، عزبة القلعة مركز المحمودية- محافظة البحيرة، وأحمد يحيى الجحش، بشأن تغطية مركزي زفتى والسنطة- محافظة الغربية بشبكات المحمول، ونجلاء باخوم، بشأن مد فترات العمل بمكاتب البريد بمحافظة قنا أو عمل فترة مسائية تسهيلاً على المواطنين وأصحاب المعاشات تقدموا باقتراحات برغبة.

وتقدم النواب محمد حمدي دسوقي، بشأن تشغيل المركز الطبي المتميز بقرية منقباد- مركز أسيوط- محافظة أسيوط، وشيماء حلاوة، بشأن تطوير مستشفى أجهور الكبرى مركز طوخ محافظة القليوبية، وعامر حامد، بشأن إنشاء مركز للسموم بمقر مستشفى السنطة المركزي- محافظة الغربية، ومجدي الأمير، بشأن تحويل جزء من مستشفى الصدر بالمنزلة بمحافظة الدقهلية إلى وحدة قسطرة قلبية.

وشملت هذه تقارير لجنة اقتراحات مقدمة من النواب أحمد حمدي خطاب، بشأن توفير جهاز Carm لمستشفى الشاملة العام- محافظة البحيرة، وأسماء سعد الجمال، بشأن سرعة تخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى خاص لمستوصف الصدر بمركز الصف محافظة الجيزة، ونافع عبد الهادي، بشأن إنشاء منطقة استثمارية سياحية ولوجستية عالمية بموقع فندق (مصر للسياحة) بمحافظة بورسعيد، ومحمد عبد الرحمن راضي، بشأن إنشاء كوبري مشاة بشارع كورنيش النيل مع تقاطع شارع راضي بجوار نادي الكهرباء، حي الساحل- محافظة القاهرة.

وتقدم النواب أحمد حمدي خطاب، بشأن وقوف قطار أو أكثر بمحطة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة باتجاه القاهرة بالأوقات التالية (7، 8، 9 صباحًا)، ومحمد نجيب خالد، والسيد سمير، بشأن إنشاء طريق دائري بمنطقة غرب مدينة منية النصر محافظة الدقهلية، وياسر منير عبدالجواد، بشأن رصف بعض الطرق التابعة لمحافظة كفر الشيخ تقدموا باقتراحات برغبة.

وتضمنت الاقتراحات برغبة مقدمة من النواب عاطف ناصر، وعبد الله أحمد عبد الله، بشأن إنشاء كوبري علوي للسيارات يمر على مزلقان عرب العراقي- مركز قليوب محافظة القليوبية، ونافع عبد الهادي، بشأن استخدام محطات الوقود، ومحلات غسيل السيارات للمياه الجوفية لأغراض غسيل ونظافة السيارات، والحسيني جلال، بشأن إدخال خدمة الغاز الطبيعي لقرى مركز ومدينة صدفا- محافظة أسيوط، وأسامة فتحي محمد، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى الوحدة المحلية بالعمار- أكياد دجوى- الصفا، وعزبة زاوية بلتان- مركز طوخ- محافظة القليوبية، وأسامة فتحى محمد، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى وعزب الوحدات المحلية (ميت كنانة- الدير- نامول)، والقرى والعزب التابعة لها بمحافظة القليوبية.

وشملت هذه الاقتراحات برغبة مقدمة من النواب، إيلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء محطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي داخل محافظة البحر الأحمر وعاطف ناصر، عبد الله أحمد عبد الله، بشأن تبطين مصرف إسكندر بقرية أبو سنة التابعة لقسم قليوب- محافظة القليوبية، لعمل محور مروري يربط بين حي غرب وقليوب.

وتضمنت الاقتراحات مقدمة من النواب محمد حمدي دسوقي، بشأن إنشاء وحدة بيطرية بقرية ريفا- مركز ومدينة أسيوط بمحافظة أسيوط، وآيات الحداد، بشأن تطبيق نظام الخزان المائي للاستفادة من مياه الأمطار وتعميمه في جميع المحافظات، ومحمود نجيب مشعل، بشأن استمرار سريان استصدار تراخيص البناء بقرية تفتيش السرو- مركز فارسكور محافظة دمياط، وعلي أحمد العساس، بشأن استمرار سريان استصدار تراخيص البناء بقرية تفتيش السرو- مركز فارسكور محافظة دمياط.