شكرا لقرائتكم خبر عن بتحية العلم وتضحيات رجال الشرطة.. طلاب المدارس يبدأون الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت المدارس صباح اليوم الطلاب فى ثان أيام الفصل الدراسي الثاني، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من طابور الصباح، حيث نبهت المدارس إلى الطلاب بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من كورونا، كما شهدت مراسم طابور الصباح كلمة عن تضحيات رجال الشرطة فى تحقيق الأمن والأمان للمواطنين، كما حرصت المدارس على تحية العلم وترديد النشيد الوطنى.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثانى والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.

ونبهت الوزارة على تفعيل المجموعات المدرسية وتوزيع الأنصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة لذلك وقيام مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعطال الاجهزة الموجودة في المعامل ومتابعة دائرة الصرف لاستلام الأصناف التي ترد بها والاهتمام بالسجلات الإدارية وإطلاع المدير عليها ومراجعة الشيتات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام بالفصل الدراسي الثاني وتواجد الزائرة الصحية بالمدرسة وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتوقيع المتابعين في دفتر الأمن في الساعة الفعلية لدخولهم المدرسة لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي والتزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية في الحضور والانصراف