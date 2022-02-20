شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تحقيق الانضباط بالترم الثانى وإجراءات صارمة لمن يتجاوز نسب الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم الاستعداد بشكل مكثفة لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، حيث تم تعقيم الفصول قبل بداية الترم، إضافة إلى سد العجز فى أعضاء هيئة التدريس فى المواد الدراسية الأساسية، كما تم التنبيه على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد من تجاوز نسبة الغياب المقررة، قائلا: نريد عام دراسى منضبط حيث يتحقق الانضباط بالتنسيق بين المديرية والإدارات والمدارس.

وعن موقف الكتب المدرسية، أكد أشرف سلومة أنها وصلت المدارس ويتم تسليمها للطلاب مباشرةً، مضيفا أن المدارس أعلنت نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب فى إمكان ظاهرة فى المدارس وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما يتم تحليل نتائج الطلاب لشرائح والنسب النجاح التى سجلت أقل من 60% بين الطلاب يتم التركيز عليها لرفع مستواهم العلمى والتحصيلى خلال الفصل الدراسي الثاني.

وتابع مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.

ونبهت الوزارة على تفعيل المجموعات المدرسية وتوزيع الأنصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة لذلك وقيام مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعطال الاجهزة الموجودة في المعامل ومتابعة دائرة الصرف لاستلام الأصناف التي ترد بها والاهتمام بالسجلات الإدارية وإطلاع المدير عليها ومراجعة الشيتات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام بالفصل الدراسي الثاني وتواجد الزائرة الصحية بالمدرسة وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتوقيع المتابعين في دفتر الأمن في الساعة الفعلية لدخولهم المدرسة لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي والتزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية في الحضور والانصراف