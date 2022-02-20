شكرا لقرائتكم خبر عن مهارات الاتصال فى أنماط التعليم.. دورة تدريبية لأعضاء هيئة تدريس جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان تنفيذ خطته التدريبية لشهر فبراير، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، وذلك في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم دورة مهارات الاتصال في أنماط التعليم المختلفة والتى تعقد على مدار يومي الأحد والإثنين 20 : 21 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

وكان أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، أن اهتمام جامعة حلوان بالدورات التدريبية يأتى من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة.

جدير بالذكر، أنه تم تنفيذ دورات تدريبية حول التفكير الابداعي على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 8 : 9 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.، ودورة ادارة الذات يومي الأحد والاثنين 13 : 14 فبراير 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء..