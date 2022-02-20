شكرا لقرائتكم خبر عن مهارات الاتصال فى أنماط التعليم.. دورة تدريبية لأعضاء هيئة تدريس جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن تنطلق اليوم دورة مهارات الاتصال في أنماط التعليم المختلفة والتى تعقد على مدار يومي الأحد والإثنين 20 : 21 فبراير 2022 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.
وكان أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، أن اهتمام جامعة حلوان بالدورات التدريبية يأتى من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة.
جدير بالذكر، أنه تم تنفيذ دورات تدريبية حول التفكير الابداعي على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 8 : 9 فبراير 2022 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.، ودورة ادارة الذات يومي الأحد والاثنين 13 : 14 فبراير 2022 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء..