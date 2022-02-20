العاصمة الإدارية تفوز كأفضل مشروع عربى لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2021

القاهرة - سامية سيد - فى إطار مشاركته على رأس وفد برلمانى فى أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربى ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذى تم عقده بمقر جامعة الدول العربية، تسلم المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، جائزة البرلمان العربى للعاصمة الإدارية كأفضل مشروع عربى لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2021.

جدير بالذكر أن البرلمان العربى اختار تكريم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتباره من أفضل المشروعات العربية التنموية والعمرانية الريادية لتحقيق التنمية المستدامة ونموذجًا عربيًا يحتذى به للمشروعات الاستثمارية والتطويرية وذلك لعام 2021.