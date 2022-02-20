الأرصاد: 4 درجات ارتفاعا فى الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 19

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، إن أمس السبت كانت ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وإن درجات الحرارة وسقوط الأمطار جاء وفق ما توقعته هيئة الأرصاد الجوية.

وأضافت "منار غانم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن جبال سانت كاترين تشهد الآن سقوط ثلوج، كما يسود طقس شديد البرودة على أنحاء متفرقة من انحاء البلاد أثناء ساعات الليل.

ولفتت إلى أن اليوم الأحد سترتفع درجات الحرارة 4 درجات مئوية على القاهرة، موضحة أن السبت بلغت درجات الحرارة 15 درجة، ومن المتوقع أن تشهد القاهرة اليوم 19 درجة مئوية.

وعرض البرنامج تقريراً يوضح حجم الأمطار التى سقطت على مناطق متفرقة من انحاء البلاد، خلال الساعات الماضية.