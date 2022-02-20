شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح تخلى إجازتك مستدامة بيئيا.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر الطعام الذى نأكله وكيفية إنتاجه على صحتنا وبيئتنا، حيث إنه وراء تلك الأطعمة هناك دائمًا شخص ينتجها أو يزرعها أو يحصدها أو يصطادها أو ينقلها، يساعد أبطال الطعام هؤلاء على التأكد من أن كل شخص فى كل مكان لديه ما يكفى من الطعام الميسور التكلفة والآمن والمغذى، فعادة ما يكون الأحد أو الجمعة يوم راحة، وعطلات لنهاية أسبوع من العمل .

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فى هذا التقرير بعض الطرق لتناول الأغذية بشكل أكثر استدامة ولجعل يوم راحتك يوم مستدام بيئيا:

1-قلل من هدر الطعام

يذهب أكثر من 900 مليون طن من الطعام أى 17٪ من جميع المواد الغذائية المتاحة للمستهلكين إلى صناديق القمامة كل عام، بينما يعانى ما يناهز 700 مليون شخص حول العالم من الجوع، فلنتوقف عن هدر الطعام، وعندما تتخلص من الطعام فإنك تهدر أيضًا الطاقة المستخدمة فى زراعته وإنتاجه وتعبئته ونقله، اشترِ فقط ما تحتاجه واستهلك ما تشتريه. يمكنك توفير المال وتقليل التلوث والمساعدة فى الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.

2-تناول وجبات صحية

ابدأ فى تناول نظام غذائى أكثر توازناً يوفر الطاقة والعناصر الغذائية من عدة مجموعات غذائية مختلفة ويقلل من الأطعمة الأكثر صعوبة على كوكبنا. والتى من بينها الأطعمة التى يحتاج إنتاجها إلى المزيد من الموارد الطبيعية، وخاصة المياه اللحوم أكثر من النباتات أو البقول)، أو الفواكه والخضروات غير الموسمية أو المحلية، فمثل هذا النظام ليس مفيدا لصحتك فحسب بل مفيد للبيئة أيضًا،. وتذكر بأن تشترى أطعمة ذات تغليف أقل.

3- اشترى الأطعمة المحلية والموسمية

يتطلب نقل الغذاء حول العالم الكثير من الطاقة. تأتى الكثير من الفاكهة من أماكن بعيدة بينما يكافح المزارعون المحليون لكسب المال الكافى لمواصلة الإنتاج. من خلال شراء الطعام المحلى والموسمى فإنك تدعم اقتصادك المحلى وتقلل من انبعاثات الكربون حتى يصل هذا الطعام إلى مائدتك. كما أن مذاق المنتجات المحلية والموسمية أفضل أيضًا، جربها. ولا تخجل من شراء فواكه وخضروات شكلها غير مثالي.وإلا فقد يتم إتلافها.

4-جرب وصفة مستدامة

يركز عدد أكبر من الطهاة وموردى الأغذية على المنتجات المحلية والعضوية ويبتعدون عن وجبات اللحوم الثقيلة والوجبات السريعة. وقد انظم إليهم الكثير من الأشخاص الذين غيروا طريقة طهيهم وتناولهم للطعام. ألقِ نظرة على الوصفات المستدامة لكبار الطهاة الذين يعدون أطباقًا لذيذة ومفيدة لك وللبيئة.

5-تسوق مع حقيبة قابلة لإعادة الاستخدام

يتم استخدام ما يصل إلى 5 تريليونات كيس بلاستيكى للاستخدام مرة واحدة كل عام ، حيث يوجد 12 صفراً فى هذا العدد، إلى جانب تلويث المحيطات والبيئة، فإنها تسد المجارى وتقضى على الحياة البرية وتلحق أضرارا بالطبيعة لا يمكن إصلاحها. مجرد إحضار حقيبتك الخاصة والقابلة لإعادة الاستخدام يمكن أن يقلل كمية النفايات البلاستيكية فى عالمنا بشكل كبير.

6-احفظ الماء

الماء مورد ثمين، حيث تمثل المياه العذبة (صالحة للشرب) أقل من 3٪ من إجمالى مياه العالم، 2.5٪ منها مجمدة فى القطب الجنوبى والقطب الشمالى والأنهار الجليدية.يمكن أن يساعد استخدام الماء بذكاء فى ضمان استمرار حصولنا على مياه نظيفة للشرب والغسيل والبقاء بصحة جيدة. لذلك، لا تترك الصنبور مفتوحًا عند غسل الفواكه أو الخضار أو الأطباق. وتجنب استعمال المواد البلاستيكية التى غالبًا ما ينتهى بها المطاف فى الأنهار والمحيطات تلوث المياه وتقتل الطيور والأحياء البحرية.

7-نظم غذائية

اتبع "النظم الغذائية"، وهى جميع الأنشطة التى يقوم عليها إنتاج الغذاء ومعالجته ونقله واستهلاكه، كل جوانب الوجود البشري. إذ تؤثر بشكل كبير على صحة أجسامنا وسلامة بيئتنا واقتصاداتنا وثقافاتنا.

8- الطعام الجيد

يحافظ الطعام الجيد على صحتنا ويساعدنا فى الوصول إلى إمكاناتنا. فهو يقوى مجتمعاتنا واقتصاداتنا ويحمى كوكبنا. ولكن لا يحصل كل شخص على طعام جيد كل يوم. كما أن الطريقة التى ننتج بها الطعام ونسوقه تضر بيئتنا، الأمر الذى يجب أن يتغير.