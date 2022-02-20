​من المعراج إلى "الأهلي النازي" و"مايوه الصعايدة".. أبرز تصريحات إبراهيم عيسى المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أثار الإعلامي إبراهيم عيسى جدلًا كبيرًا، مؤخرًا، بعدما قال في برنامجه "حديث القاهرة"، أول أمس الجمعة، إن واقعة الإسراء والمعراج لا يوجد فيها معراج؛ وقبل أيام أثار حفيظة أبناء الصعيد؛ حين قال إنهم في الماضي كانوا يرتدون "المايوه".

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها عيسى الجدل بتصريحاته المثيرة؛ سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في ما يتعلق بالجهات الدينية أو الرياضية.

ويستعرض "الخليج 365" في هذا التقرير أبرز التصريحات المثيرة للجدل من إبراهيم عيسى على النحو التالي:

1- ظهر إبراهيم عيسى في برنامجه "حديث القاهرة"، أمس، وقال: "مفيش معراج ودي قصة وهمية كاملة، وده اللي بيُقال في كتب السيرة والتاريخ، حتى كتب الحديث"، مضيفًا أن "المسلم في 2022 مش محتاج أي رجل دين أو شيخ في حياته.. هيعملك إيه؟".

2- أكد إبراهيم عيسى في برنامجه "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس" في حلقته بتاريخ 4 نوفمبر الماضي، أن التعليم الجامعي موضوع استراتيجي مهم وله علاقة بمستقبل البلاد، ويجب أن يكون محل نقاش ومتابعة ورقابة، قائلًا: "منظومة التعليم العالي في مصر تدار بعشوائية، وحان الوقت لدراسة ربط التخصصات التي تقدمها الجامعات باحتياجات سوق العمل".

وتابع عيسى: "مثلًا عندما يتخرج طلبة، طلبة علوم برضه بعقل ميكانيكي ينتهي به الأمر أنه.. أنا أحيانًا كتير لمَّا بادخل الأجزخانة (الصيدلية) ألاقي الشاب اللي قاعد الطبيب الصيدلي بيقرأ قرآن، هذا شيء جميل طبعًا مفيش شك.. لكن من باب أولى قاعد في الأجزخانة مابيقرأش ليه كتاب عن الدواء؟ في مرجع عن الدواء؟ مبيفتحش ليه برنامج وثائقي على يوتيوب ولا غيره يتفرج على آخر الأدوية وأحدث الأمراض؟".

3- في 5 سبتمبر الماضي، أثارت التصريحات التي أدلى بها الإعلامي إبراهيم عيسى، عن النادي الأهلي عبر برنامجه "حديث القاهرة"، الذي يبث عبر قناة "القاهرة والناس"، جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أكد خلالها أن عبارة "الأهلي فوق الجميع" هي جملة نازية كان يرددها الألمان في عهد هتلر.

4- في 15 سبتمبر الماضي، عاد الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، لتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا، بمقال قديم سبق له نشره في جريدة "التحرير" بتاريخ 13 ديسمبر 2012، بعنوان "ليت مصر كلها أهلي"، تغزَّل خلاله في النادي الأهلي ومدى انضباطه؛ حيث تم انتشار المقال على نطاق واسع بعد أيام من تصدره التريند عقب حلقته عن فوز الزمالك بالدوري، والتي قال خلالها إن عبارة "الأهلي فوق الجميع" هي جملة نازية استخدمها هتلر في الحرب العالمية الثانية.

5- تقدم حزب مستقبل وطن بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد كل من إبراهيم عيسى مقدم برنامج "حديث القاهرة"، ورئيس مجلس إدارة قناة "القاهرة والناس"، حول ما تضمنته حلقة البرنامج يوم 24 فبراير 2021، مما اعتبره الحزب تجاوزات في حق الحزب وقياداته.

6- في سبتمبر الماضي، أثار الإعلامي إبراهيم عيسى الجدلَ في عبر السوشيال ميديا، وذلك بعدما اقترح تدريس نصوص من الديانة المسيحية واليهودية، أسوةً بما يتم تدريسه من مقتطفات بالدين الإسلامي، خلال حفل الاستراتيجية الوطنية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بالدولة بالتكامل مع المسار القومي المصري، الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030 .

7- وطالب إبراهيم عيسى، خلال كلمته بنفس الحفل، بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية، وقصر الدعم على طفلَين فقط للأسرة.

8- في أكتوبر الماضي، أثار إبراهيم عيسى الجدل بعد حديثه عن أن النادي الأهلي مخترق من جماعة "الإخوان المسلمين"، بينما غريمه الزمالك مخترق من السلفيين.. وقال إبراهيم عيسى خلال برنامجه التليفزيوني "حديث القاهرة"، إنه يمكنه إثبات هذا الأمر بوقائع وتوجهات وحسابات.

9- في أكتوبر 2019 قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن نصر أكتوبر تحقق في 6 أكتوبر 1973؛ حين لم يكن في مصر سلفيون يكفرون البلد، وكان قيادات الإخوان في السجون أو هاربين خارج البلاد، وكانت الجماعة نفسها عدة عائلات متناثرة تخفي ولاءها الإخواني.

وأضاف في تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "حين تمكن السلفيون من مصر وعاد الإخوان فيها وإليها كان القتل والدم والاغتيال في 6 أكتوبر 81".