كورونا في 24 ساعة| تفاصيل استخدام تكنولوجيا "MRNA" لتصنيع اللقاحات.. وهذه الأطعمة تبطئ التعافي

محمد اسماعيل - القاهرة - سجلت الصحة المصرية 2025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

ويرصد الخليج 365، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

62 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 1543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 398761 حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تبطئ عملية التعافي.. تجنب هذه الأطعمة عند الإصابة بأوميكرون

ندرك جميعًا أن متحور أوميكرون يؤثر على جهاز المناعة بشكل عام، وفي مثل هذه الحالة، وبصرف النظر عن الأدوية، يحتاج المرء إلى الاعتناء بنظامه الغذائي اليومي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"أحدث الوسائل لفك شفرة الفيروس".. الصحة تكشف تفاصيل استخدام تكنولوجيا "MRNA" لتصنيع اللقاحات

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل تكنولوجيا "MRNA" المستخدمة في مصر لتصنيع اللقاحات المتطورة، قائلًا: "إن اللقاحات تُصنع بمجموعة من الطرق، منها الطرق التقليدية المعتادة وهي باستخدام اللقاح الميت أو المضاعف، وذلك باستخدام الفيروس مثل الكورونا على سبيل المثال ويتم إضعافه في المختبر ثم يتم استخدامه كلقاح لتحسين الجهاز المناعي".

للتفاصيل.. اضغط هنا

"قصة نجاح وعلامة فارقة".. عمرو أديب عن اختيار مصر لإنتاج لقاحات كورونا بتقنية mRNA

قال الإعلامي عمرو أديب، إن من قصص النجاح العظيمة والعبقرية والتي تعد علامة فارقة بأنه تم اتفاق عالمي على أن مصر ستكون من عدد من الدول في أفريقيا لتصنيع أرقى وأحدث اللقاحات وهي لقاحات mRNA المتقدمة جدًا، مضيفًا: "أخيرًا العالم فهم اللي الرئيس عبدالفتاح السيسي كان بيقوله بأن مينفعش ياخدوا كل اللقاحات ليهم وميكونش في عدالة في توزيع اللقاحات".

للتفاصيل.. اضغط هنا

"بنسابق الوقت".. الصحة: إنتاج مصر للقاحات كورونا بتقنية mRNA خلال أشهر قليلة

ثمن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، على اختيار مصر واحدة من الدول التي سيتم نقل تكنولوجيا أحدث أنواع اللقاحات لها، وذلك لعدة أسباب أولها الإرادة السياسية الحقيقية لتوطين صناعة اللقاحات في مصر من الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا، ثم البنية التشريعية التي تمكن المصنعين من العمل وفق قواعد حاكمة واضحة وهي قانون هيئة الدواء وقانون البحوث الإكلينيكية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

انتبه.. علامات تشير إلى إصابتك بأوميكرون دون أن تدري

مما يبعث الطمأنينة للجميع أن متحور أوميكرون أثبت أنه أعراضه أقل حدة من السلالات السابقة لفيروس كورونا ويمكن التحكم فيه.

للتفاصيل.. اضغط هنا

كَم تدوم فعالية لقاحات كورونا؟ وهل نحتاج لجرعات معززة؟

أكد تقرير نشرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن فعالية لقاحات كوفيد-19 تظل عالية في أول شهرين بعد تلقي جرعة معززة، لتبدأ بالتضاؤل بعد ذلك.

للتفاصيل.. اضغط هنا

هل ظهرت حالات في المملكة المتحدة.. ما هو متحور "دلتا كرون" الجديد؟

مع ظهور تقارير عن حالات كوفيد بسبب متغير دلتا كرون في المملكة المتحدة، بدأت الأسئلة الجديدة في الظهور حول الجائحة العالمية التي استمرت عامين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ءكورونا اليوم: مفاجأة صادمة بشأن أوميكرون.. وأعراض يمتنع معها الحصول على اللقاح

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أوميكرون والإصابة الثانية.. دراسة تكشف مفاجأة عن المتحور الجديد

أجرت جامعة إمبريال كوليدج لندن، دراسة حديثة، أظهرت أن خطر الإصابة مرة أخرى بمتحور أوميكرون أعلى بخمس مرات من السلالات الأخرى.

للتفاصيل.. اضغط هنا