حدث ليلا| التحقيق مع إبراهيم عيسى وتطورات الأزمة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

النائب العام يأمر بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد إبراهيم عيسى

أمر المستشار حماده الصاوي -النائب العام- باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، وستُعلن النيابة لاحقًا عما ستُسفر عنه التحقيقات.

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خبير مياه يكشف مفاجأة: مصر ستستفيد من بدء توليد كهرباء سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ جيولوجيا المياه، إن إقدام إثيوبيا على بدء توليد الكهرباء من سد النهضة غدًا الأحد هو تصرف أحادي جديد يضاف إلى خطوتي التخزين الأول والثاني.

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القومي للمرأة: فتوى "حق الكد والسعادة" مستقاه من الشريعة الإسلامية

علقت الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس القومي للمرأة، على أراء بعض السيدات حول حق الكد والسعاية، قائلة: "أرائهم لا تستفزني ولكنها تؤكد على فكرة أن المرأة دائمًا مقهورة داخل مجتمعاتنا الشرقية وأن الثقافة ستأخذ وقت طويل لتغيرها مهما يكون هناك دور كبير أوي للمجتمع المصري والمجلس القومي للمرأة في تغير هذه الثقافة".

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"مشهد مخزي".. القومي للمرأة عن واقعة ضرب عروس الإسماعيلية – فيديو

علقت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، على واقعة الاعتداء وضرب عروس الإسماعيلية، قائلة: "إحنا في حالة استياء عام بسبب هذه الواقعة، لأن كل الدور الذي تقوم به الدولة في مساندة المرأة وتحقيق أكبر قدر من الحقوق والمكتسبات للمرأة وتغير الثقافة الذكورية الخاطئة الموجودة والمترسخة داخل المجتمع نشوف مشهد زي دا"، مشيرة إلى أن هذه الواقعة تعود بنا إلى الخلف كثيرًا.

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فتح طريقي رأس غارب الزعفرانة والشيخ فضل أمام حركة المرور

أعلنت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق رأس غارب الزعفرانة وطريق رأس غارب الشيخ فضل أمام حركة المرور وقالت إدارة المرور، إنه مازال الطريق الصحراوي الشرقي القديم من الشيخ فضل حتي بني سويف مغلق حتى الان، وتم بالتنسيق مع محافظة المنيا ومحافظة بني سويف.

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بعد أزمة إبراهيم عيسى.. تفاصيل كود المحتوى الديني لـ"الأعلى للإعلام" وعقوبات مخالفته

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، تمهيدًا للعرض على المجلس على الفور، لاتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس.

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بلينكن: واثقون في المعلومات الاستخباراتية بشأن الأزمة الروسية-الأوكرانية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، السبت، ثقة واشنطن التامة في المعلومات الاستخباراتية التي بحوزتها بشأن الوضع بين روسيا وأوكرانيا، مشددا على استعداد الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إذا كان ذلك في صالح السلام.

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الصحة: لدينا لقاحات تكفي 53 مليون مواطن بكامل التلقيح ولكافة المراحل العمرية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر بها مخزون جيد من اللقاحات لأي شخص يحتاج للتطعيم وموجود لفترات عمرية مختلفة، قائلًا: "عندنا لقاحات المدة الزمنية وفترة انتهائها تصل لعامين ولقاحات تكفي لـ 53 مليون مواطن بكامل التلقيح غير الـ 30 مليون الذين تم تطعيمهم بالمراحل العمرية المختلفة بالتوجيه المباشر والمتابعة المباشرة من الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء المعنيين".

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بعد الإشادة العالمية به.. الطيار وليد مراد يكشف كواليس هبوطه بلندن وسط عاصفة "يونيس"

قال الطيار المصري وليد مراد، الذي نجح في الهبوط بأمان بمطار هيثرو بالعاصمة الإنجليزية لندن في ظل طقس العاصفة "يونيس"، إنه كان على علم بأجواء الطقس في لندن قبل إقلاعه من مطار القاهرة واتخذ قرار الهبوط وفقًا للمعايير وما تدرب عليه.

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من الفضائيات للتخشيبة.. ليلة سقوط "طبيب الكركمين" في الشيخ زايد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا بـ"طبيب الكركمين".

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