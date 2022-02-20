شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل اليوم أكثر من 2 مليون جرعة من لقاح فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل مساء اليوم الأحد عبر مطار القاهرة الدولى شحنة جديدة من لقاح كورونا تقدر بـ 2 مليون و158 ألفا و650 جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن تلك الشحنة تأتي في إطار خطة الدولة وحرصها على توفير اللقاحات بمختلف أنواعها للمواطنين، لتعزيز المناعة المجتمعية ضد الفيروس ومتحوراته، موضحا أن الشحنة مقرر استلامها بمطار القاهرة الدولي.

وطالب عبد الغفار، المواطنين بضرورة التقديم والتسجيل لتلقي اللقاح وعدم التخلف عن الجرعة التعزيزية الثالثة، إضافة إلى التقديم للأطفال من قبل أولياء الأمور لحصولهم على اللقاح، مشيرا إلى أن الفيروس لم يعد مقتصرا في إصابته على فئة عمرية محددة، وأكد أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا تزال فعالة فى حماية المواطنين من الأعراض الشديدة.

وأوضح أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقر وليس هناك حاجة لزيادة مستشفيات العزل، لافتا إلى أن الحصول على اللقاح بشكل منتظم وجماعي يضمن تراجع الإصابات.