العبور للعمرة.. طريق جديد أمام المصريين لأداء المناسك بعد تأخر الرحلات من مصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

حذرت شركات السياحة العاملة في الموسم، من عقبات تأخر إعلان رحلات العمرة، من مصر إلى الأراضي السعودية، من جانب وزارة السياحة والآثار.

وأوضحت الشركات، أن تأخر إعلان موعد سفر الرحلات أمام المصريين الراغبين في أداء العمرة وأمام شركات السياحة، يفتح الباب أمام الراغبين في أداء العمرة إلى فتح طريق آخر للسفر عبر إحدى الدول لأداء العمرة -(ترانزيت)-.

من جانبه، قال مصدر في لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، إن هذا التأخير سيفتح الباب أمام السوق الموازية لتنظيم رحلات العمرة خارج المنظومة القانونية المقرر من الدولة (بوابة العمرة المصرية) عن طريق تنظيم الرحلات تحت المسمى الجديد "سياحة العبور" عن طريق الأردن، ومن ثم الدخول للسعودية لأداء العمرة.

وكشف المصدر لمصراوي، عن تواصل عدد من الوكلاء الأردنيين مع الوسطاء في مصر لتنفيذ مثل تلك الرحلات، والتي ستكون بعيدة عن أعين الدولة، وبالتالي لن تتمكن الدولة من الحفاظ على حقوق المعتمرين ومحاسبة المقصرين، مطالبا بزيادة الطاقة الاستيعابية التي سيتم إقرارها هذا الموسم حتى يتم تفادي هذا الأمر.

وكان من المقرر، أن يتم تنفيذ رحلات العمرة لأشهر (رجب وشعبان ورمضان) من العام الهجري الجاري، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين، إلا أن تأخر موعد انطلاق الرحلات جعل من الصعب تنفيذ عمرة شهر رجب.

وكانت غرفة شركات السياحة، ذكرت بأن عدد الشركات العاملة في الموسم الحالي يبلغ 1381 شركة سياحة، موضحة أنه ورد إليها كتاب وزارة السياحة رقم (32) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها لإنهاء تفعيل عقود العمرة تمهيدا لتنفيذ رحلات العمرة هذا العام 1443هـ.

وأهابت الغرفة، بالشركات، سرعة تقديم الضمانة المالية (خطاب الضمان أو الشيك النقدي مقبول الدفع) وإيصالات سداد فئات الرسوم الواردة بالكتب الدورية أرقام 13 لسنة 2022 و21 لسنة 2022 إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار، وسرعة رفع العقد المفعل من وزارة الحج والعمرة على البوابة المصرية للعمرة وذلك حرصاً على سرعة تفعيل البوابة أمام الشركات لمراجعة ملفات العمرة.

وأكدت الغرفة، على شركات السياحة، ضرورة مراعاة ما ورد بالضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة والتي نصت على الآتي:

1- يجب على الشركة السياحية المصرح لها بتنفيذ برامج العمرة التأكد من تلقي المعتمر جرعات اللقاح المعتمدة بما فيها الجرعة التعزيزية (لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح 6 أشهر)، وكذلك أيضا التأكد من أن تكون شهادة جرعات اللقاح معززة بـ(code Q.R) وذلك وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن من وزارة الصحة والسكان.

2- ضرورة إجراء المعتمر تحليل (p.c.r) قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية بـ 72 ساعة على الأكثر من أحد المراكز المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وعلى أن تكون شهادة التحليل معززة بـ(code R.Q) تفاديا إليه عقبات تمنعه من السفر وفقا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان والسلطات السعودية.

3- وجوب حصول المعتمر على شهادة طبية صادرة عن أحد المراكز المعتمد من وزارة الصحة والسكان، تفيد خلوه من أي أمراض مزمنة.

وتابعت غرفة السياحة:"يرجى التفضل بالعلم والإحاطة واتباع ما جاء بالكتاب الدوري بعاليه، متمنين لكم موسم عمرة ناجح".