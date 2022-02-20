شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تطوير العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش اليابانى × 8 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت ، مشروع تطوير العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” أبرز أعمال التطوير التى تجرى فى المستشفى :_

1 - سيتم تزويد مبنى العيادات الخارجية بأحدث المعدات والأجهزة الطبية بما يساهم في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمرضى.

2 -تقديم خدمة طبية متميزة لأعداد أكبر من الأطفال.

3 -القضاء على قوائم الانتظار للكشف بالعيادات الخارجية والمساهمة في حل مشكلة ازدحام الأطفال المرضى المترددين على العيادات الخارجية.

4 - مشروع مبنى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني يُعد امتدادًا لعملية تطوير مستشفى لأبو الريش الياباني بشكل عام ويتميز بإقامته على مساحة كبيرة تبلغ 567 مترا مربعا.

5 - يضم 7 أدوار بإجمالي مساحة 3115 مترا مربعا.

6 - مخصص فقط لعيادات الأطفال التخصصية والتي تشمل: عيادة الصدر والحساسية، والأمراض الكولاجينية، والأمراض المتوطنة، وعيادة القلب، وعيادة اعتلال عضلة القلب، وعيادة الحمى الروماتيزمية، وعيادة اختلال ضربات القلب، وعيادة ما بعد قسطرة وجراحة القلب، وعيادة الموجات فوق الصوتية على القلب، وعيادة الأمراض الوارثية، ومعمل الأمراض الوراثية، وعيادة أمراض الكبد، وعيادة الأعصاب، وعيادة التمثيل الغذائي العصبي، ومعمل التمثيل الغذائي العصبي، وعيادات رسم المخ والعضلات،

7 - يضم وحدة العلاج الطبيعي والعلاج بالماء والكهرباء.

8. بضم قسم الأشعة التخصصية، ومعامل تحاليل الدم.