شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب حوادث الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.. اتبع هذه الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه بعض الخطوات التى يجب اتباعها لتجنب الحوادث الكهربائية التى قد تنتج بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد في كيفية التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار:

1- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).

2-إذا لاحظت وجود اسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

3-الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الاسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

4- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة .

5-الابتعاد عن ملامسة الاجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

6-يجب توعية الاطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء اثناء سقوط الامطار.