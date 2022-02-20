شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 5 محاور للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة البيئة لإطلاق حملة نشر مفاهيم تغير المناخ بهدف دمج المواطن العادى فى أساليب المواجهة، ضمن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، حيث إن جميع جهات الدولة تشارك فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية كأعضاء فى المجلس الوطنى للتغيرات المناخية.

خلال هذا التقرير نرصد أهم 5 محاور أساسية تعمل عليها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ:

1. تتضمن الاستيراتيجية محور التخفيف وهو يشمل إجراءات للحد من آثار التغيرات المناخية.

2. كما تتضمن الاستيراتيجية أساليب التكيف مع التغيرات المناخية ما يستدعى دمج المجتمع فى تلك الآليات نظرًا لطبيعة القضايا البيئية التشاركي.

3. تسعى الاستراتيجية لتفعيل الحوكمة للمراقبة على كافة الأنشطة البيئية التى يتم تنفيذها.

4. تتضمن المحاور ايضا الخاصة بالاستراتيجية التمويل والتكنولوجيا والبحث العلمى من أجل إعداد الأجيال.

5. وتسعى الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى لدمج المفاهيم البيئية فى المناهج مثل مفاهيم التنوع البيولوجى والاستدامة.

جدير بالذكر، أن ارتفاع درجة حرارة الأرض، نتيجة للأنشطة البشرية الملوثة للبيئة، والتى يصدر عنها انبعاثات ومن هنا جاءت سياسات المواجهة من خلال محورى التخفيف والتكيف بالقطاعات المختلفة.