شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف إنهاء 72% للبنية التحتية بمجمع الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعد تطوير مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى أبرز المشروعات الهامة ضمن برنامج إقامة المجمعات الصناعية كثيف العمالة كأحد البرامج الرئيسية الستة التى تستهدفها وزارة التجارة والصناعة خلال العام المالى الجارى فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة" رؤية مصر 2030" وذلك جنبا إلى جانب برامج مساندة المشروعات المتعثرة، وتنمية الصادرات، وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهني، تحسين تنافسية الصناعة.
وحسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) للعام المالي الجاري 2021/2022 تسعي وزارة الصناعة لتطوير تطوير مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة الكبري حيث من استهدفت الحكومة الانتهاء من 72% من تحديث البنية التحتية.
يُشار إلى أن قطاع الصناعة شهد الفترة الأخيرة توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة مرضية، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة.
وتأتى خطة العام المالى الجديد 2021/2022 لتكشف عن استهداف زيادة الإنتاج الصناعى (غير البترولي) ليبلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام الخطة، بنسبة نمو 9.9% عن المتوقع عام 21/20 وزيادة بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.1%، وزيادة ناتج الصناعة التحويلية ( غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 مليارات جنيه عام 21/22 بالمقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه متوقع عام 21/20، وزيادة الناتج بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.5% إلى نحو 432 مليار جنيه عام الخطة مقابل 422 مليار العام الجارى.