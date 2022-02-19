شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار وليد مراد: "ماعملتش حاجة غير طبيعية.. والفضل يعود لمن دربونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكابتن وليد مراد، قائد طائرة مصر للطيران التي هبطت في مطار هيثرو، والتي أشادت بها صحف العالم، إنه لم يفعل أي شيء غير طبيعى، في هذه الواقعة التي أشاد بها العالم، موضحاً أن طيارى مصر للطيران تم تدريبهم تدريباً راقياً يحافظ على وصول الرحلة بشكل آمن تماماً.

وأضاف "مراد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة "dmc"، :"أنا معملتش أي حاجة مش طبيعية وأى زميل في الشركة كان سيفعل ما فعلته كوننا مدربين على كل شيء طارئ..وأنا عملت الشغل اللى كان أي حد في مصر للطيران كان هيعمله".

ولفت "مراد"، إلى وجود جدول أعمال لكل طيار وخطط بديلة حال تعرضه لأى طارئ، لافتاً إلى أنه اتبع ما تم التدريب عليه والجدول المحدد له، وتابع:" أن كان هناك إشادة بما قمت به فالفضل يعود إلى من دربونى ..أنا تدربت واتعلمت في القوات الجوية ومصر للطيران والفضل يعود لمن دربنا".