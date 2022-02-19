شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: إنشاء 332 مركز خدمات بـ20 محافظة ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، ومنسق عام بمبادرة حياة كريمة، إن الوزارة قامت بإنشاء 332 مجمع خدمات زراعية متواجدة فى 20 محافظة وخدماتها تغظى أكثر من 1400 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المراكز التى تم إنشاؤها ضمن المبادرة تغطى خدمات لـ 60 مليون مواطن، ومنهم مزارعون يتجاوزون 2 مليون مزارع على مستوى الجمهورية.

وتابع أن هناك متابعة من الوزارة دائما على سير العمل، ويوجد بالمراكز خدمات متطورة لكل ما يحتاجه المزارع ومنها خدمات بيطرية.