نجاح استئصال ورم بالمخ لمريضة دون تدخل جراحى تقليدى بالمجمع الطبى بالإسماعيلية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح استئصال ورم بالمخ لمريضة تبلغ من العمر 49 عامًا دون تدخل جراحى تقليدى، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه حضرت المريضة لمجمع الإسماعيلية الطبى وهى تعانى من تدهور فى الإبصار ومشكلات فى الرؤية وفشل محاولات ارتدائها لنظارة طبية أكثر من مرة فى تصحيح حدة الإبصار لديها، وأنه بإجراء الفحوصات الطبية للمريضة تبين أنها تعانى من وجود ورم تحت العصب البصرى مباشرة.

وأضافت الهيئة، أنه نجح الفريق الطبى المتميز لجراحات المخ والأعصاب بالمجمع فى إجراء جراحة ذات مهارة لاستئصال الورم بالمخ للمريضة، وذلك باستخدام المنظار عن طريق الأنف كبديلًا عن الجراحات التقليدية التى تستلزم فتح الجمجمة.

وتابعت، أنه تستخدم هذه التقنية (المنظار) لإجراء العملية بدون فتح لتجويف الجمجمة من الخارج؛ والذى يساعد على سرعة تعافى المريضة بعد إجراء العملية، وسرعة عودتها إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعى.

واستكملت، أنه أجريت الجراحة للمريضة على يد نخبة من الأطباء المتميزين بالمجمع، لافتة إلى أنه تبلغ تكلفة إجراء مثل هذه العمليات بمستشفيات القطاع الخاص 200 ألف جنيه، بينما تم إجراؤها للمريضة بنسبة مساهمة قدرها 300 جنيه فقط، حيث إنها من منتفعات التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى يضمن علاج كل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن مجمع الإسماعيلية الطبى مجهز بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، كما يضم أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين فى مختلف التخصصات الطبية، والذى يساعد على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المميزة للمرضى وبأعلى معايير الجودة العالمية.