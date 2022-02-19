شكرا لقرائتكم خبر عن هانى ضاحى: نستهدف إنشاء نوادى للمهندسين فى كل المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن النقابة تعمل من أجل خدمة المهندسين في كل مكان، وسندا قويا لهم، وهناك إنجازات كبيرة حققتها النقابة خلال السنوات الماضية، كانت بها مشاريع كثيرة متوقفة، وقمنا بالتعامل مع كل الملفات.

وأضاف نقيب المهندسين في مؤتمر بنقابة المهندسين في قنا، أن الهدف من الزيارة هو إلقاء الضوء على ما تم في النقابة العامة للمهندسين، والنقابات الفرعية في الفترة من 2018، حتى اليوم، والتي تم فيها إنجازات كبيرة على أرض الواقع.

وأوضح نقيب المهندسين، أن الهدف الرئيسي هو إصلاح مسار النقابة في عدة محاور، لتقديم الخدمات النقابية للمهندسين، وقيام النقابة بدور استشاري تخصصي، وزيادة الإيرادات الخاصة بصندوق المعاشات، ودعم النقابات الفرعية، من خلال إنشاء مقار ونوادي في معظم المحافظات.

وأشار نقيب المهندسين، إلى أن هناك زيادة في إيرادات الدمغة الهندسية، وزيادة الاستثمار خاصة في المشروعات والشركات التي تساهم فيها نقابة المهندسين، مثل شركة المهندس للتأمين زادت حصة النقابة فيها من 26 إلى 33 %.

وأوضح نقيب المهندسين، أن النقابة نجحت في زيادة المعاشات بنسبة 35 % ، لافتا أن عدد المهندسين الذين بلغوا سن التقاعد وصل إلى 165 ألف مهندس يحتاجون قرابة 100 مليون جنيه معاشات شهريا.

وأشار ضاحي، أن ما أثير حول الصرف من صندوق المعاشات لإنشاء مستشفى المهندسين بمدينة بدر لا أساس له من الصحة، وهذه شائعات مغرضة، ولقد علم الجميع الحقائق في هذا الأمر.