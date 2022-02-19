شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يزور دير أبومقار لمتابعة تدابير العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام قداسة تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بزيارة رعوية اليوم، لدير القديس مقاريوس الكبير (دير أبومقار) ببرية شيهيت، وذلك لمتابعة تدبير العمل بالدير من كافة جوانبه.

وصلى قداسته لدى وصوله، صلاة الشكر في الكنيسة الرئيسية، وتبارك من رفات قديسي الدير، ثم عقد جلسة روحية مع الآباء الرهبان وألقى عليهم كلمة مناسبة، واستمع لاستفساراتهم، وأجاب عليها.

وفي ختام الزيارة التقطت صورة تذكارية لمجمع رهبان الدير مع قداسة البابا.