شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تعيد فتح طريقى رأس غارب الزعفرانة والشيخ فضل بعد تحسن الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، فتح طريق رأس غارب الشيخ فضل بمحافظة المنيا، وطريق رأس غارب _ الزعفرانة في الاتجاهين، بعد وضوح الرؤية وتحسن الأحوال الجوية، وسط مراقبة غرف العمليات لحركة السيارات منعا لوقوع أى حوادث مرورية ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

ووضعت اﻹدارة العامة للمرور إرشادات مرورية هامة لتجنب وقوع الحوادث أثناء وبعد سقوط اﻷمطار على الطرق ومنها:

- التحكم فى عجلة القيادة جيدًا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

- تهيب إدارة المرور جميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المقررة لها واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب.

- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق.

- استعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترًا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة.