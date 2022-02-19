شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: الدراسة مستمرة غدا ولم يردنا ما يفيد عكس ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن بعض محافظات الجمهورية شهدت سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة، وكانت الأجهزة المحلية قد عملت طوال اليوم من أجل سحب الأمطار من الشوارع، مشدداً على أن الدراسة غداً مستمرة ولم يرد إلى غرفة عمليات الوزارة ما يفيد بعكس ذلك.

وأضاف "قاسم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة "dmc"، أن الوزارة ناشدت المواطنين بالابتعاد عن السير جانب الأشجار واللافتات الإعلانية وأعمدة الإنارة، بالإضافة إلى توخى الحذر خلال السير على الطرقات والحفاظ على وجود مسافة بين المركبات.

وأشار "قاسم"، إلى أن طريق رأس غارب وطريق الزعفرانة في الاتجاهين تأثرا بسقوط الأمطار، لافتاً إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية على أتم استعداد للتعامل مع ترسبات لمياه الأمطار.