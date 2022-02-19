شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تعرض البلاد لمنخفض جوى الأربعاء.. وتوقعات بسقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأرصاد الجوية حذرت من سوء الأحوال الجوية التي بدأت منذ يوم الجمعة وتستمر حتى غد الأحد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، أن محافظات شمال الصعيد شهدت أمطار غزيرة ورعدية على البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر أنه تم التحذير من سقوط الأمطار على سيناء على شكل سيول، موضحة أن الأمطار تستمر في الهطول على سيناء وخليج السويس منذ أمس حتى اليوم.

وذكرت أن جميع محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى تأثرت اليوم بالأمطار وكانت مصحوبة بالبرد وهي حبات الكرات الصغيرة، كما كانت هناك عواصف ترابية وأثرت على الفيوم والمنيا وعلى بعض المناطق من الجيزة وفي العين السخنة والزعفرانة.

واستطردت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه تم التحذير من الرمال والأتربة المصاحبة للسحب الرعدية كما حدث اضطراب في موانئ البحر المتوسط وتم إيقاف العمل في ميناء البرلس بعد ارتفاع الأمواج لنحو 3 أمتار.

وكشفت أن الغردقة ومناطق من جنوب وشمال سيناء تشهد أمطارا حاليا وبداية من فجر يوم الأحد سوف تتحسن الأحوال الجوية وتنعدم فرص سقوط الأمطار على معظم المناطق باستثناء السواحل الشمالية ووسط سيناء.

وحذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية من ظهور الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية، محددة موعد استقرار الأحوال الجوية حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وحول أصغر درجة حرارة مسجلة اليوم السبت، قالت إيمان شاكر، إن درجة الحرارة في سانت كاترين وصلت إلى 2 درجة تحت الصفر مع توقع استمرار تساقط الثلوج في سيناء مع تحسن الأحوال الجوية.

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر أن الأمطار سوف تعود مجددا الأسبوع المقبل بداية من الأربعاء على السواحل الشمالية وقد تصل إلى القاهرة الكبرى، مع توقعات بحدوث منخفض جوي يؤثر على مصر يوم الأربعاء المقبل.

ونصحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعدم التسرع بارتداء الملابس الخفيفة خاصة أن فصل الشتاء ما زال يتبقى منه شهر على انتهاءه.