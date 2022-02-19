الصحة تكشف أسباب الاعتلال الكلوي المزمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بالاعتلال الكلوي المزمن.
وذكرت وزارة الصحة في منشور توعوي على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، ان أهم أسباب الاعتلال الكلوي كالتالي:
- الضغط والسكر.
- القصور والفشل الكلوي.
- بعض الأمراض الوراثية والمناعية.
- التهابات الكلى المختلقة.
- تناول بعض الأدوية التي تؤثر على النسيج الكلوي مثل المسكنات.
ووجهت وزارة الصحة المصابين بالاعتلال الكلوي، قائلة: "اطمئن على نفسك واكشف مجانًا في الوحدة الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي".