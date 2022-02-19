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الصحة تكشف أسباب الاعتلال الكلوي المزمن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بالاعتلال الكلوي المزمن.

وذكرت وزارة الصحة في منشور توعوي على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، ان أهم أسباب الاعتلال الكلوي كالتالي:

- الضغط والسكر.
- القصور والفشل الكلوي.
- بعض الأمراض الوراثية والمناعية.
- التهابات الكلى المختلقة.
- تناول بعض الأدوية التي تؤثر على النسيج الكلوي مثل المسكنات.

ووجهت وزارة الصحة المصابين بالاعتلال الكلوي، قائلة: "اطمئن على نفسك واكشف مجانًا في الوحدة الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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