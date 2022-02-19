المدن الجديدة: مواجهة موجة الطقس السيئ ورفع أثار الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

واجهت فرق الطوارئ بأجهزة المدن الجديدة موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد اليوم وأثار سقوط مياه الأمطار، حيث تم تنفيذ انتشار سريع للأفراد والمعدات وسيارات شفط المياه للتعامل مع آثار سقوط الأمطار خلال الساعات الماضية، بجانب المرور على روافع الصرف الصحي للتأكد من عملها بكامل طاقتها لاستيعاب كميات مياه الأمطار، واستمرار رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ على مدار الساعات القادمة لمواجهة أي تداعيات محتملة حفاظاً على الممتلكات والأرواح والثروة العقارية بالمدن الجديدة.

وتابع المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، الجهود المبذولة من فرق الطوارئ للتعامل مع مياه الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها المدينة، وذلك حرصاً على انتظام سير عمل المرافق العامة وعدم تأثر المواطنين أو أى من الخدمات بالمدينة.

وتفقد رئيس جهاز الشروق، جميع المحاور والطرق بالأحياء والمناطق السكنية للاطمئنان على الحالة العامة ومتابعة فرق الطوارئ للتأكد من تنفيذ خُطة المجابهة بأماكن تجمعات المياه، والتى شملت تمركز المعدِّات من سيارات شفط ومعدات ثقيلة تحت إشراف إدارات التشغيل والصيانة والتنمية والحركة.

كما وجه المهندس عبداللطيف بشارة، أثناء مروره على روافع الصرف الصحي بالاستعداد المتواصل لاستقبال التصرفات الواردة من المياه خلال الفترة الحالية والعمل بكامل الطاقة للمنظومة، مؤكداً جاهزية جميع محطات الصرف الصحي وكفاءة العمل بها بكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بالمدينة.

ووجه المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، باستمرار رفع حالة الطوارئ القصوى لمجابهة أي أزمات على مدار الـ24 ساعة نظرًا لحالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية وذلك وفقاً لتوقعات الهيئة العام للأرصاد الجوية التي تشير باحتمالية سقوط أمطار بكثافات متفاوتة، مؤكداً على ضرورة الانتشار السريع للأفراد والمعدات وصيانة روافع الصرف الصحي وتوفير مصادر التيار الكهربائي اللازم لانتظام عملية التشغيل في حالة هطول أمطار غزيرة للحد من الأضرار الناتجة عنها بالمحاور الرئيسية والأنفاق وأحياء المدينة.

وأكد المهندس عبد الرءوف الغيطى، جاهزية روافع الصرف الصحي بالمدينة وعددها 4 روافع لاستيعاب كميات الأمطار، وكذا جاهزية المولدات الاحتياطية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الوقود وعمل الصيانة الدورية والطارئة أولاً بأول لجميع الطلمبات والمحركات وباقي مكونات الروافع.

وفي ذات السياق، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جارٍ تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية للمدينة وإنشاء المشاريع الخدمية اللازمة وتدعيمها بخطوط الصرف اللازمة لمجابهة الأمطار وتلافي آثارها والحد من الأضرار الناتجة عنها بجانب عمل الصيانة اللازمة لجميع طلمبات الروافع بصفة دورية، كما تم رفع كفاءة محطات الصرف القائمة بزيادة عدد الطلمبات بواقع 4 طلمبات جديدة.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطى، إلى أنه تم توريد وتركيب 3 مولدات طوارئ لتشغيل طلمبات الأنفاق الـ3 الموجودة بالمدينة أثناء هطول الأمطار وهي (النفق الرئيسي - نفق الحي السادس - نفق الحي السابع) لحماية الأنفاق الموجودة بالمدينة من الغرق في حالة انقطاع التيار الكهربائي، علماً بأن كل نفق يوجد به طلمبتين ومولد.

ولحماية كافة الطرق والمحاور بالمدينة، أوضح رئيس جهاز العبور، أنه تم إنشاء واستحداث 1500 بالوعة مطر من خلال مشروعات رفع كفاءة الطرق بأحياء المدينة المختلفة حفاظاً علي الثروة العقارية والممتلكات العامة والخاصة، كما تم التطهير الدوري لشبكات خطوط الانحدار الخاصة بالصرف.

وأشار رئيس جهاز العبور إلى أنه يوجد بالمدينة كافة المعدِّات اللازمة لمجابهة هطول الأمطار وتم عمل الصيانة الدورية لها واصطفافها والتأكد من كفاءتها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي جهاز المدينة لرفع كفاءة منظومة مجابهة مياه الأمطار والصرف بالمدينة والحد من الأضرار الناتجة عنها.

وقال المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إنه تم تشكيل أطقم عمل مجهزة لمجابهة أخطار الأمطار مكونة من أفراد ومعدات وآلات شفط جاهزة للعمل عند اللزوم، مضيفاً أنه تم تنفيذ تطهير لجميع المطابق الرئيسية وخطوط شبكات مياه الصرف بالمدينة بجميع مراحلها، كما تم تطهير جميع بالوعات الأمطار بالمدينة حتى يكون هناك استعداد تام.

وأفاد المهندس السيد همام، بأن الأطقم المجهزة لمجابهة أخطار الأمطار تقوم حالياً بشفط جميع المياه المتراكمة ببعض أنحاء المدينة، وهي أمطار متفاوتة الشدة، مؤكداً أنه يتم متابعة سير الأعمال لحظة بلحظة التي تقوم بإنجازها الأطقم المخصصة لمجابهة الأمطار وأن الأمور حالياً تسير في أحسن حال.

ووجه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، باستمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ وجاهزية أطقم مجابهة الأزمات على مدار 24 ساعة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأهاب مسئولو أجهزة المدن الجديدة، بالمواطنين والمترددين على المدن الجديدة، توخي الحذر أثناء سقوط الأمطار، وأنه في حالة الطوارئ (تجمعات مياه الأمطار - أعمدة الكهرباء - صرف صحي) يتم التواصل مع الخط الساخن (15100) لتلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة.

وطالب مسئولو الأجهزة، المواطنين بالابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة، مؤكدين على تواصل العمل لرفع أثار الأمطار وشفط المياه وأى تراكمات ناتجة أثناء وعقب فترة الأمطار، وكذا الاستجابة الفورية لأي شكوى واردة من المواطنين.