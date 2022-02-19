ملك الـ"بيست سيلر".. من هو الكاتب خليل حنا تادرس الذي رحل اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

رحل مساء اليوم السبت، الكاتب الروائي والمترجم الكبير، خليل حنا تادرس، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد صراع مع المرض.

حققت أعماله انتشارًا كبيرًا بين طبقات الشباب والمراهقين والكثير من الفئات نظرا لأنها تحمل الكثير من التشويق والخلطات الجاهزة والعناوين المشوقة التي تجذب الجمهور، ولذا تم طباعة بعض أعماله عشرات المرات، وجاءت أغلفة الأعمال مناسبة لترويج هذه الأعمال، ليعرف أحيانًا بـ"أديب المراهقين"، و"ملك البيست سيلر".

حملت الكثير من أعماله تيمات جاهزة، وجاءت في شكل سلاسل حول الأساطير أو الجاسوسية أو الحب أو السعادة، ومن أهم أعماله، أحلى الأساطير التوراتية، أحلى الأساطير الصينية، أحلى الأساطير العربية، أحلى الأساطير العالمية، طريقك إلى السعادة، أشهر ملكات العالم، مساء العالم وطقوس الحب والزواج، موسوعة أشهر النساء في التاريخ العربي، مذكرات دايفيد بن جوريون، رسائل من العالم الآخر.

بينما تعد رواية "نشوى والحب" واحدة من أكثر الروايات المثيرة للجدل في تاريخ الأدب المصري الحديث، نشرت عام 1965 وتم إعادة طباعتها حوالي 20 طبعة، وقد أثارت العديد من الجدل وقت صدورها بسبب جراءة الموضوع الذى تناقشه.

ورواية (نشوى والحب) هى قصة عاطفية طويلة، تروى قصة فتاة متحررة عاطفية تقودها شهواتها إلى حيث لا تدرى وقد لاقت هذه القصة نجاح شديد، كما لاقت النقد باعتبار أن مثل هذه القصص لا تتناسب وطبيعة المجتمع المصرى الذى يرفض وجود علاقات عاطفية قبل الزواج.

خليل حنا تادرس روائي ومترجم ولد بمحافظة بني سويف في 2 يونيو 1939، اشتهر بأنه كاتب المراهقين، وصدرت له العديد من الأعمال منذ في الخمسينيات من القرن الماضي، منها الروايات العاطفية والترجمات ومؤلفات الأساطير والقوى الخفية، وأثارت أعماله جدلًا كبيرًا في أوقات متعددة.

بدأ حياته الأدبية منذ عام 1958 وظهرت أولى مجموعاته القصصية بعنوان "شيطان الحب"، ثم توالت أعماله الأدبية حتى عام 1994 بلغت مؤلفاته 115 كتابا أعيد طبع أغلبها أكثر من مرة، اقترب أسلوبه من الأديب إحسان عبد القدوس من حيث الجرأة.

وفي منتصف الستينات من القرن الماضي التقى بالناشر اللبناني عبود عبود صاحب دار نشر دار الجيل الذي نشر له أكثر من 50 كتابا، وقد اتفق معه على إنشاء فرع لدار الجيل بالقاهرة، وتولى هو إدارتها والإشراف عليها والاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ أول عام من إقامته.

في عام 1984 أقيمت دعوى قضائية ضده وقامت حملة شعواء متهمة إياه بالجرأة ولكن باءت بالفشل إذ أن جميع مؤلفاته حاصلة على موافقة الجهات الرقابية الداخلية والخارجية في مصر ولبنان كما أن من يقوم بتوزيع كتبه دور مصر القومية (صحيفة الأهرام وصحيفة الاخبار وصحيفة الجمهورية) ومسجل عليها رقم الإيداع بتاريخ طبعها.

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