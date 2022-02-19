​رئيس مصر للطيران يشيد بالطيار وليد مراد لهبوطه وسط عاصفة "يونيس": تعاملوا باحترافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أشاد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأداء الطيار وليد مراد قائد رحلة الشركة رقم MS777 من طراز البوينج B787-9 Dreamliner، والمتجهة إلى مطار هيثرو بلندن أمس وطاقم الرحلة المعاون له، لتعاملهم بحرفية ومهارة عالية أثناء هبوط الطائرة، وسط ظاهرة جوية غير مسبوقة شهدتها بريطانيا خلال الساعات الماضية، وتعرضها للعاصفة "يونيس"، ما أدى إلى عدم تمكن كثير من الرحلات الجوية من الهبوط وتحويل مسار الكثير من الرحلات من هيثرو إلى مطارات أخرى.

وأكد الطيار عمرو أبوالعينين أن هذا الموقف ليس بجديد على أبناء الشركة الوطنية، حيث يتميز جميع طياري الشركة بالكفاءة والاحترافية العالية في التعامل مع مختلف المواقف والظروف الطارئة، ومشهود لهم عالميا بالكفاءة والتدريب على أعلى مستوى، خاصة في مواجهة ظروف الطقس السيئ أثناء الإقلاع والهبوط.

وأضاف أن العنصر البشري في مختلف شركات مصر للطيران من طيارين ومهندسين وفنيين إداريين وغيرهم من مختلف التخصصات، من أكثر العناصر في مجال صناعة النقل الجوي كفاءة، بالإضافة إلى أنهم حاصلين على الشهادات والاعتمادات الدولية.