تعزيز الخدمات المرورية أعلى محور ٢٦ يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سجل محور ٢٦ يوليو انتظاما مررويا، مساء السبت، وسط انتشار رجال المرور.

الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد دفعت بسيارات الإغاثة المرورية؛ لمواجهة أي أعطال أو حوادث، فى ظل تحذيرات الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس.

كما دفعت بالدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق تنسيقا مع إدارات المرور وغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور التي خصصت رقم الإغاثة (01221110000) فى حالة أى ظرف طارئ.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً على سلامتهم.