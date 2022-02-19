من الفضائيات للتخشيبة.. ليلة سقوط "طبيب الكركمين" في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا بـ"طبيب الكركمين".

تعددت الشكاوى أمام رجال الشرطة تتهم "أبو النصر" بمنحهم وصفات طبية مجهولة المصدر خاصة مع زعم المشكو في حقه أنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة للعلاج بالأعشاب.

عمل رجال المباحث على تتبع نشاط المشكو في حقه وتردده على العيادات التي يتخذها مقرا لترويح تلك الأعشاب.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية من ضبط الصيدلي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، واقتادته للتحقيق.

يشار إلى أن المتهم اشتهر بظهوره عبر بعض الفضائيات يروج فيها لوصفات طبية مجهولة المصدر وغير مرخصة وغير معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

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