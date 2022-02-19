يوهم المواطنين بعالج كافة الأمراض.. تفاصيل القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر- معالج الأعشاب؛ لإدارة مركز طبي بدون ترخيص بالجيزة والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم علاج الأمراض المزمنة.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، أفادت قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بالتدليس على المواطنين وإيهامهم بكونه خبير علاجي يمكنه علاج كافة الأمراض باستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب، وأنه يروج لذلك على قناته على موقع "اليوتيوب" وإحدى القنوات الفضائية وصفحته الخاصة على شبكة الإنترنت.

كما يقوم المتهم بالاتجار في أدوية يقوم بتصنيعها في أماكن غير مرخصة ودون اتخاذ الاشتراطات التي تحافظ على صحة المواطنين وبدون ترخيص من الجهات المختصة، كما يقوم بالترويج لمنتجات علاجية يقوم بتصنيعها من خلال برامج تلفزيونية مدفوعة الأجر يقوم ببثها عبر قنوات فضائية متعددة معظمها غير مرخصة تبث من خارج البلاد، وكذا إدارة عدد من المراكز العلاجية والمنافذ الخاصة ببيع الأدوية وجميعها غير مرخصة.

عقب تقتين الاجراءات أمكن ضبط المتهم، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية قبله.