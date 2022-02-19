شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للتصنيع: رفع الطاقة الإنتاجية لصناعة التابلت إلى 600 ألف جهاز والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت المهندسة حنان سعيد مديرة التخطيط بمصنع إلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع خلال حوارها مع برنامج "مصر بتبنى" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المصنع بدا يصنع تاب 3 بمواصفات رامات 6 جيجا الذاكرة 128 جيجا، والكاميرا الخلفية 16 ميجا بيكسل والأمامية 5 ميجا بيكسل، لافتة إلى ان التابلت الأول كان بعض العملاء يلاحظوا ان التابلت وزنه ثقيل وتم مراعاة ذلك فى الجهاز الجديد، معلقة: عليه طلب وسهل التعامل عليه".
وتابعت المهندسة حنان سعيد مديرة التخطيط بمصنع إلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، الانتهاء من التوسعات بقسم الحاسبات بطاقة إنتاجية 300 ألف جهاز، وبعد التوسعات، ارتفعت القدرة الإنتاجية إلى 600 ألف جهاز سنويا، مضيفة أن المصنع به 3 ورديات يعملون ليل ونهار لتحقيق المطلوب.