الأوقاف تنشر خطب الجمعة فى شهر شعبان.. الأبرز كيف نستقبل الشهر الكريم؟

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف، عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، موضوعات خطب شهر مارس المقبل والجمعة الأولى من شهر أبريل، حيث جاء موضوع الجمعة الأولى من شهر مارس وتحديدا 4 مارس (الجمعة الأولى من شهر شعبان 1443هـ) بعنوان الزكاة والصدقات ودورهما فى التنمية المجتمعية.

وأوضحت الوزارة أن موضوع الجمعة الثانية - 11 مارس "الجمعة الثانية من شهر شعبان 1443هـ) - بعنوان منزلة الشهداء عند ربهم، فيما يأتى موضوع

الجمعة الثالثة - 18 مارس (الجمعة الثالثة من شهر شعبان 1443هـ) بعنوان تحويل القبلة وعلاقته بمفهوم ومقاصد الإسلام.

أما الجمعة الرابعة - 25 مارس- (الجمعة الرابعة من شهر شعبان 1443هـ) فستكون بعنوان "حقوق الوالدين والمسنين"، والجمعة الأولى من شهر إبريل بتاريخ 1 أبريل "الجمعة الخامسة من شهر شعبان 1443هـ") بعنوان كيف نستقبل الشهر الكريم؟.