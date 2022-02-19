شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد الجوية تعلن استقرار حالة الطقس بدءًا من فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بدءًا من فجر اليوم الأمور ستصبح أكثر استقرارًا، وموجة الطقس كانت ذروتها اليوم، وغدا ستكون الأجواء طبيعية مع عودة الأنشطة اليومية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "الشبورة المائية تستمر معنا خلال 72 ساعة القادمة، ستنعدم فرص سقوط الأمطار على أغلب المحافظات وتنحصر فى شمال ووسط سيناء، والأمطار اليوم كانت متوسطة وتسببت فى بعض التجمعات، وتم التعامل معها، وغدا سنرى أشعة الشمس مرة أخرى".

وقال: "نحن فى فصل الشتاء ومن المتوقع أن يكون هناك منخفضات جوية، وسيتم الإفصاح عن التفاصيل خلال الأيام المقبلة".