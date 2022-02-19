شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى نشاط فى الرياح، لاسيما بالمناطق الساحلية، لذلك وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الطقس السيئ.

أضاف خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن وزير التنمية المحلية وجه منذ صباح اليوم، باستمرار غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والربط مع الغرف الموجودة لدى المحافظات، بجانب سرعة التعامل مع أي طوارئ، مردفا: "هناك تعاون وتنسيق مستمر مع القطاعات الخدمية، مثل الشرب والصرف الصحي والمرور ومديريات الأمن والحماية المدنية للتعامل مع الأمطار".

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن عددا من المحافظات شهدت اليوم أمطارا من خفيفة إلى متوسطة، ومنها القاهرة، مناشدًا المواطنين سرعة التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" عبر منصات التواصل الاجتماعي أو رقم واتساب 01150606783 للإبلاغ عن أية شكاوى خاصة بالأمطار بمختلف محافظات الجمهورية.