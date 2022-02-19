شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: تسجيل السيارات المملوكة للورثة دون التقيد بمضى عامين على الترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة "إحلال المركبات" بوزارة المالية، إن المبادرة دائما تناقش أي معوقات قد تواجه المواطنين الراغبين في المشاركة بالمبادرة، وكانت إحدى المعوقات أمر الورثة الذين يملكون السيارة عن المتوفى بالأسرة.

أضاف طارق عوض، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أنه مع مقترحات المواطنين، تم السماح لورثة المتوفي بالمشاركة برخصة أحدهم بغض النظر عن مدة الملكية بالنسبة لهم دون التقيد بمضي عامين على الترخيص كما كان في السابق، واعتبار الملكية تبدأ من تاريخ ملكية المتوفي لهذه السيارة.

وتابع المتحدث باسم مبادرة "إحلال المركبات" بوزارة المالية: "الرخصة تستخرج بالنسبة للورثة "بورثة فلان وبحوزة فلان" وهو الشخص المسئول عن انتهاء الإجراءات على الموقع الإلكتروني، مردفا: "نتعامل الآن على الموقع الإلكتروني مع 37 ألف طلب ينهوا إجراءاتهم بالفعل لاستلام سياراتهم الجديدة وتسلم منهم 15 ألف شخص سيارة جديدة للمواطنين المشاركين، وهذا العدد نتاج 100 ألف طلب تقدموا للمبادرة".

وتابع: "حوافز المبادرة هي أن المواطن يحصل على تخفيض داخل المبادرة في ثمن السيارة الجديدة عن مثيلتها بالسوق الخارجي، كما يشارك الجهاز المصرفي بـ31 بنك وهذه البنوك تتيح قروض للمواطن لتسديد كامل ثمن السيارة وبدون أي مقدمات يتحملها المواطن، كما أن هذا القرض يتيح فائدة ثابتة قدرها 3% وموزعة على عدد الأقسام، على 7 سنوات أو 10 سنوات، بالإضافة إلى الحافز الأخضر والتي تتيحه الحكومة للمواطن ويسدد كمقدم للسيارة الجديدة إلى شركة السيارات مباشرة في حالة السيارات الملاكي من 10% - 22% كحد أقصى من قيمة السيارة الجديدة، إلى جانب أن المبادرة تتيح للمواطن وثيقتي تأمين أحدهما على السيارة والأخرى على المواطن، وهذه الوثائق مخفضة الثمن حوالي 50% عن أسعارها خارج المبادرة، كما يتسلم المواطن سياراته بأسطوانة الغاز الطبيعي حتى لا يتحمل أي أعباء لتركيبها خارج المبادرة".