الحكومة: لا تعطيل للدراسة غدا وكل محافظ له مسئولية تقدير الموقف طبقا للأرصاد

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتعطيل الدراسة غدا الأحد بجميع المدارس على مستوى الجمهورية نظراً لسوء الأحوال الجوية.

تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بتعطيل الدراسة غداً الأحد بجميع المدارس على مستوى الجمهورية نظراً لسوء الأحوال الجوية، وأنه لم يصدر أى قرارات بهذا الشأن، مُشيرةً إلى بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى اليوم السبت الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٢ ببعض المدارس على أن يتم استكمال بدء الدراسة غداً بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، مُشددةً على مسؤولية كل محافظ فى تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه طبقاً لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادر من هيئة الأرصاد الجوية المصرية، مهيبةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.