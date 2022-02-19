شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: حركة المرور لم تتوقف نهائيا والطقس لا يستدعى تعطيل الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن موجة البرد التى تمر بها البلاد رغم شدتها إلا أنها تمر إلى الآن فى الإسكندرية بسلام، مشيرا إلى أن المحافظة شهدت مساء أمس أمطار خفيفة، وفى الفجر بدأت الأمطار متوسطة على أحياء العامرية والعجمى وشرق، وصباحا تحولت لأمطار غزيرة وثلوج على منطقة العجمى واستمرت لمدة 45 دقيقة فقط.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "سرعة الرياح من 40 إلى 50 كيلو متر فى الساعة، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار، ولا يوجد أى تجمعات أمطار، أو بمعنى آخر كان هناك تجمعات بسيطة وتم السيطرة عليها، وتلك الأجواء نحن معتادون عليها وتعاملنا معها، واليوم كله مر بسلام كامل، والحركة المرورية لم تنقطع نهائيا وكانت فى إطارها العادي".

وقال: "نوة الشمس تستمر 3 أيام، اليوم هو اليوم الثانى لها، والجو يتحسن بشكل ملحوظ لكن هناك بعض الصقيع والهواء بارد للغاية، يوم السبت يوم هادئ، والدراسة فى بعض المدارس وبعض المعاهد الأزهرية، وغدا يوم كامل للدراسة، ووفقا للأرصاد الجوية الوضع لا يستدعى تعطيل الدراسة، ونحن نحصل على أخبار كل ساعتين من الأرصاد الجوية".