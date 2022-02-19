شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس مدينة رأس غارب يغلق طريق الزعفرانة والشيخ فضل مجددا بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم، طريق الزعفرانة - رأس غارب، من الاتجاهين، وطريق غارب الشيخ فضل بسبب تجدد سقوط الأمطار الغزيرة على مدن رأس غارب وطريق الزعفرانة غارب والشيخ فضل.

وأكد اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، أن تم غلق الطريق مجددا بسبب سقوط الأمطار مجددا بغزارة ولعدم إمكانية الطريق فى السماح بمرور السيارات لما تسببت فيه تجمعات المياه صباحا.

كان أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، ظهر اليوم فتح جميع الطرق المؤدية لمحافظة البحر الاحمر، واستقرار فى حالة الطقس على كافة مدن المحافظة، وعقب سقوط الأمطار مجددا تم اغلاق الطرق الشمالية للبحر الأحمر مرة أخرى.

وكانت سقطت فى الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، أمطار غزيرة على طريق الزعفرانة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وأدى تجميعها فى الأودية الجبلية إلى سقوطها على طريق الزعفرانة غارب.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى انحراف اتوبيس ركاب من على الطريق وسيارات أخرى حيث أنهم تفاجئوا بسقوط الأمطار والسيول على الطريق وتم نقل عدد منهم المستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج.