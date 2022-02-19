أخبار مصر.. غدا شبورة كثيفة على الطرق وطقس شديد البرودة ليلا

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للدفء على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من المحافظين، والمسئولين، لاستعراض موقف حالة التقلبات الجوية الراهنة، وخاصة الأمطار والرياح، والإجراءات المتخذة لمواجهة تلك الظروف لتقليل الآثار السلبية الناجمة عنها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من المحافظين، والمسئولين، لاستعراض موقف حالة التقلبات الجوية الراهنة، وخاصة الأمطار والرياح، والإجراءات المتخذة لمواجهة تلك الظروف لتقليل الآثار السلبية الناجمة عنها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من المحافظين، والمسئولين، لاستعراض موقف حالة التقلبات الجوية الراهنة، وخاصة الأمطار والرياح، والإجراءات المتخذة لمواجهة تلك الظروف لتقليل الآثار السلبية الناجمة عنها. قدم تلفزيون الخليج 365 قبل قليل بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان" مباشر هيئة قناة السويس تقوم بأكبر عملية تكريك لــ 2 مليون متر مكعب رمال بنهر النيل بسوهاج حيث تم الدفع بأكثر من 30 كراكة من أجل عملية إزالة كافة الاختناقات الموجودة للمجرى الملاحى. التنمية المحلية تعلن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بـ9 محافظات وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، باستمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع فى المحافظات، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لمجابهة موجة الطقس السيء وسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وذلك فى ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة وشدة الرياح على مختلف محافظات الجمهورية. التنمية المحلية تعلن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بـ9 محافظات قناة السويس تجرى أكبر عملية تكريك لـ2 مليون متر مكعب رمال بنيل سوهاج.. لايف

ثمن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، عاليا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومواقفه المُشرِفة والمشهود لها في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن الأمن القومى العربى، فضلاً عن الدعم غير المحدود الذي تقدمه الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها، لاحتضانها البرلمان العربي في القاهرة وتيسير عمله. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تجدد سقوط الأمطار علي مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والعاشر من رمضان علي إثر زيادة نسبة الرطوبة المصاحبة للرياح الشمالية. الأرصاد: تجدد سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والعاشر

شارك وزير الخارجية ‎سامح شكري فى الاجتماع الوزارى الرُباعى المعنى ببحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط بمشاركة وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا، في إطار الجهود المتواصلة لبحث سبل إحياء مسار السلام سعيًا نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية. أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تقرر خفض المدة المخصصة للحصول علي الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا لمن هم فوق سن الـ 65 عاما من 6 إلي 3 شهور . أكد وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، أن تغير المُناخ يمثل أزمة عالمية ذات تداعيات غير مسبوقة، وهو ما تبرز معه أهمية الدبلوماسية البيئية متعددة الأطراف لمواجهة تغير المُناخ. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للدفء على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء . شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت استقرارا ملحوظا بعد إغلاق السوق العالمي عند مستويات 1898 دولار للأونصة، وسجل الذهب في الأسواق ثبات عند مستويات أمس، في حين تنتظر الأسواق ما تسفر عنه نتائج الأحداث على الحدود الأوكرانية. نفى الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، ما تم تداوله بشأن فتح باب التقدم فى مسابقة 30 ألف معلم بداية من 7 أبريل المقبل، وحتى منتصف الشهر ذاته، قائلا: هذا الكلام غير حقيقى على الاطلاق. كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم طرح الحكومة أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية التي تنظمها دار "سوذبيز" العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الحكومة أي من القطع الأثرية المصرية للبيع بأحد المزادات العلنية التي تنظمها دار "سوذبيز" العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، مُشددةً على حرص واهتمام الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر، مع تكثيف الجهود لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج، حيث أن هناك متابعة مستمرة لكافة المزادات العالمية، والمواقع الإلكترونية، وكذلك لأي ضبطيات آثار مهربة بالمطارات والموانئ، وفي حال رصد أي قطع أثرية مصرية، يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادتها، مُشيرةً إلى أن الوزارة قامت بتعديل أحكام قانون حماية الآثار أكثر من مرة، بهدف تغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار وتهريبها، حفاظاً على الآثار المصرية. أدى أهالى الدقهلية صلاة الجنازة وتشييع جثمان ضابط شرطة، توفى خلال تبادل لإطلاق الرصاص خلال مداهمة وكر للمجرمين، حيث لقي 9 عناصر جنائية مصرعهم، واستشهد ضابط في تبادل لإطلاق الرصاص، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة. تشييع جنازة شهيد الواجب بحادث مصرع 9 عناصر جنائية بالدقهلية.. فيديو الحكومة تنفى طرح أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية للبيع بمزاد علنى بالولايات المتحدة أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل 827 جنيهاالتعليم تنفى فتح باب التقدم فى مسابقة 30 ألف معلم أوائل أبريل المقبل غدا شبورة كثيفة على الطرق وطقس شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10 درجات وزير الخارجية: تغير المناخ يمثل أزمة عالمية ذات تداعيات غير مسبوقة الصحة تقلل مدة الحصول على الجرعة الثالثة ضد كورونا لمن فوق سن الـ65 لـ3 أشهر

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